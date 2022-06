Defensa ordena sustituir 4.000 móviles de altos cargos y militares para protegerse de Pegasus

El Ministerio de Defensa ha dado orden de sustituir 4.000 teléfonos móviles de su personal para evitar el espionaje de programas como Pegasus, el software que se introdujo en los dispositivos del presidente y de varios miembros del Gobierno, y que determinó la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En una circular interna, conocida por EL ESPAÑOL, que ha sido remitida en los últimos días por correo electrónico, el Centro de Atención al Usuario del CESTIC (Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) avisaba del inicio de esa renovación y sustitución de teléfonos.

Todos los órganos CIS (Sistemas de Información y Telecomunicaciones/ Communication and Information Systems) han sido ya advertidos de que han de proceder a la renovación y comprobación de la compatibilidad de los dispositivos. Militares de alto rango y altos funcionarios están incluidos en este plan de sustitución.

En la circular de Defensa se hace referencia expresa a Pegasus, el programa de espionaje israelí con el que se infectaron los teléfonos de Pedro Sánchez y de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que ha causado la mayor crisis en el Ministerio en estos cuatro años.

Según fuentes de ciberseguridad, se trata de una iniciativa inédita en las Fuerzas Armadas: nunca se había acometido una operación así, aun cuando se conoce la existencia de Pegasus desde hace seis años. Este paso llega sólo un mes después de que se anunciase públicamente desde Moncloa que Pegasus había infectado varios teléfonos del Gobierno.

Las Fuerzas Armadas comienzan así una renovación al completo de sus dispositivos móviles por temor a nuevos episodios de espionaje. El objetivo es disponer de modelos más protegidos de amenazas externas.

Segunda circular

La circular de Defensa no es la primera que envía a su personal en relación con la seguridad de los dispositivos móviles. El pasado 26 de mayo, el Centro de Atención a Usuarios remitía otro escrito a quienes emplean dispositivos electrónicos externos a los que proporciona Defensa.

En ese mensaje se instaba a los trabajadores a realizar comprobaciones para verificar que sus teléfonos y ordenadores cuentan con las actualizaciones necesarias que les protejan de amenazas intrusivas.

La utilización de dispositivos personales para labores de la empresa es una práctica extendida conocida como BYOD (Bring Your Own Device). Cuenta con una desventaja, que es que el trabajador debe estar pendiente de las actualizaciones de seguridad pertinentes con el fin de segurizar al máximo ese terminal. Sobre todo si desempeña trabajos en los que se maneja información confidencial y clasificada, como es el caso de muchos funcionarios del Ministerio de Defensa.

Así, en esta otra circular, Defensa solicitaba la comprobación de que los teléfonos de sus trabajadores están en un listado determinado de terminales compatibles con los renovados sistemas con los que contará Defensa.

La orden deriva de la entrada en vigor del "nuevo Acuerdo Marco de Telecomunicaciones y de implementación del servicio EMMDEF (Esquema de Metadatos del Ministerio de Defensa)".

"En caso de tratarse de un terminal no incluido en la relación anterior", explicaba esa circular, "y por tanto no compatible con la plataforma EMMDEF, no procede el alta de dispositivo en plataforma, por lo que se debe iniciar procedimiento de solicitud de renovación de dispositivo".

Acuerdo Marco

Toda esta renovación se produce unas semanas después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del gran contrato de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, valorado en más de 170 millones de euros.

Se trata del "Acuerdo Marco para la contratación de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la infraestructura integral de información para la defensa".

La contratación de estos servicios e infraestructuras, repartida en ocho lotes, permitirá avanzar en la implantación de la denominada Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) del Ministerio de Defensa.

Los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la I3D garantizarán la operatividad del Sistema de Mando y Control Militar, que está vinculado directamente con la Defensa Nacional e incluye a todos los organismos y unidades (instalaciones, buques, aeronaves, vehículos, etc.).

Estos nuevos servicios permitirán a los usuarios del Ministerio de Defensa el acceso eficaz a los recursos de información de la Defensa, cualquiera que sea su situación geográfica, en todo momento, de forma segura y garantizando la interoperabilidad incluso en el ámbito de la OTAN y de las organizaciones internacionales en las que España participa.

