Los fisioterapeutas acusan a Sanidad de bloquearles varias especialidades desde 2014

La puesta en marcha de especialidades sanitarias llevan atrasándose desde 2014 por el Real Decreto que las regula y que paralizó la justicia hace años. Este problema afecta a diferentes profesiones como los fisioterapeutas, quiénes, durante la pandemia de la Covid-19, han visto más que nunca refrendada su presencia en los centros sanitarios.

Su trabajo diario en áreas como las de los cuidados intensivos ha contribuido a la mejora de la condición física de los ingresados. Esta situación pone en valor el proyecto más avanzado que quieren desarrollar: la creación de una especialidad de fisioterapia centrada en afecciones cardiorrespiratorias.

"En el año 2014 presentamos este proyecto ante el Ministerio de Sanidad, pero está parado", explica Gustavo Paseiro Ares, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Durante la pandemia, su profesión ha visto como su sola presencia suponía una "más rápida rotación de los enfermos desde las UCIS a la planta y de la planta a su domicilio en mejores condiciones físicas". Todo ello, aseguran estas fuentes, sin un reconocimiento por parte de las autoridades.

Dicen los fisioterapeutas que no quieren galardones ni aplausos. Lo que persiguen desde hace años es tener las mismas condiciones que sus compañeros médicos o enfermeros: la posibilidad de prescribir y la existencia de especialidades que se obtengan vía Formación Sanitaria Especializada (FSE), como el MIR de los médicos o el EIR de los enfermeros.

¿Desde hace cuánto tiempo reclaman los fisioterapeutas especialidades reguladas dentro del marco de la Formación Sanitaria Especializada (FSE)?

Desde el 2014 hasta la actualidad, en las diversas reuniones mantenidas con el Ministerio de Sanidad, el CGCFE presentaba de nuevo la necesidad de conceder a los Fisioterapeutas vías de especialización. De hecho, en la última reunión, celebrada el 22 de enero de 2021, desde el CGCFE se presentó de nuevo este proyecto de especialización. Desde el Ministerio se nos informó que en aquel momento se estaba trabajando en el borrador del RD de especialidades, y que en cuanto tuvieran una primera aproximación se pondrían en contacto con el colectivo para las aportaciones oportunas.

¿Qué especialidades creen que deberían de ser una realidad tras aprobarse el RD por parte del Ministerio de Sanidad? ¿Cuál es la especialidad más avanzada a nivel técnico?

Las especialidades propuestas al Ministerio, fruto de diversos estudios realizados y del consenso profesional, fueron: Fisioterapeuta especialista en el sistema neuromusculoesquelético, Fisioterapeuta especialista en Deporte y salud, Fisioterapeuta especialista en Atención Primaria y Salud Comunitaria, Fisioterapeuta especialista en afecciones cardiorrespiratorias, Fisioterapeuta especialista en afecciones neurológicas, Fisioterapeuta especialista en afecciones pediátricas, Fisioterapeuta especialista en gerontología, Fisioterapeuta especialista en Fisioterapia del trabajo y salud laboral, Fisioterapeuta especialista en afecciones uroginecológicas y coloproctología y finalmente Fisioterapeuta especialista en salud mental.

Long Covid

Pasiero insiste en que "no es posible desarrollar una actividad de calidad en el mundo de la fisioterapia sin tener, una formación específica en un área determinada, asegurando los conocimientos máximos en ella".

El principal problema que ha tenido su rama sanitaria es que su evolución universitaria, la creación de los colegios profesionales y la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, han supuesto un crecimiento académico, profesional y relevantemente a nivel científico "por encima del campo competencial que el Sistema Nacional de Salud reconoce a los fisioterapeutas".

Una estimación por debajo de lo que los fisioterapeutas podrían ofrecer que, según el presidente del órgano colegial, afecta principalmente a la sociedad española. De hecho, una de las preocupaciones que ronda por la cabeza del sector es que Sanidad descarte la especialidad y les relegue a ACE (Áreas de Capacitación Específica).

Desde el Consejo esperan que no sea así. "No tiene sentido que la carrera profesional y la especialización de unos profesionales se vea cercenada a nivel legislativo", denuncian ante la posibilidad de que regulen sus especialidades como ACE.

Una de sus grandes reivindicaciones es la necesidad de la especialidad de cardiorespiratorio por las posibles secuelas de la Covid-19. ¿Qué papel ha tenido su profesión durante la pandemia?

La Fisioterapia ha demostrado durante esta pandemia su necesidad y eficacia. Ha sido fundamental en la recuperación de los pacientes del COVID-19, evitando su cronicidad. Grandes situaciones, como la pronación de pacientes intubados, el destete precoz, el mantenimiento de la masa muscular… Han sido logradas gracias al trabajo de muchos fisioterapeutas en UCI. No debería existir actualmente ningún servicio hospitalario que no cuente con fisioterapeutas en sus unidades de cuidados intensivos.

Por supuesto, estos profesionales han de estar especializados en el tratamiento de pacientes con unas características tan particulares y diferenciadas como los ingresados en estas unidades. Pero estos pacientes, que han salido y siguen saliendo de las unidades de cuidados intensivos, llegan a los centros de salud y a los centros privados de fisioterapia, donde es igualmente importante que un fisioterapeuta especializado, sea el que lleve a cabo su tratamiento.

No dejar atrás a los afectados con Long Covid…

Exacto. No podemos dejar que estos pacientes evolucionen por sí mismos, presentan en muchos casos fatiga extrema, mal estar post esfuerzo, problemas respiratorios e incluso problemas de memoria y concentración, que con un buen protocolo de fisioterapia mediante ejercicio terapéutico pueden ser solucionadas. Por lo tanto, la fisioterapia puede devolver, en un corto espacio de tiempo, a nuestros pacientes a una calidad de vida mucho más alta, disminuyendo el tiempo de baja y mejorando la producción social y económica.

Gustavo Paseiro Ares, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. CFE

Prescribir fármacos

Los fisioterapeutas son conscientes de que tienen visibilidad y reconocimiento a nivel social, pero echan en falta que "se vea refrendado, a nivel político". "Con una apuesta clara por lo que los fisioterapeutas podemos hacer no sólo ante este tipo de pacientes, sino también en otra gran epidemia actual, en donde las enfermedades crónicas no transmisibles, siguen teniendo una importancia creciente, y donde el fisioterapeuta es el profesional sanitario fundamental para su prevención y manejo no farmacológico".

Gustavo Paseiro sabe que conseguir una especialidad sanitaria no es el final de las reivindicaciones, sino el principio. En muchos ámbitos, como el enfermero, que una enfermera sea especialista en un área no asegura que trabaje en la misma y ellos no quieren que les ocurra lo mismo.

"El objetivo de una especialidad es que el ciudadano reciba el mejor tratamiento posible. De hecho, en el ámbito privado, la fisioterapia ya ha creado sus niveles de experto, es decir, un ciudadano a día de hoy acude a su fisioterapeuta, pero es posible que tenga a su fisioterapeuta de barrio, al que acude con regularidad, y que posteriormente acuda a otros fisioterapeutas en función del problema que presenta, bien sea un experto en fisioterapia cardiorespiratoria, un experto en fisioterapia del deporte, en oncología, en suelo pélvico… No tiene sentido, por tanto, en el ámbito público que no se consiga que el profesional que preste atención a un paciente, aparte de tener las competencias para hacerlo, tenga la especialización en esa rama".

Además, como las enfermeras, una de las grandes reivindicaciones de los fisioterapeutas es la prescripción de fármacos que necesitan receta. Los enfermeros lo acaban de conseguir tras largos años de lucha y con ellos había un proyecto con el Ministerio de Sanidad que se ha congelado "y no sabemos cuándo piensa retomarlo".

Desde el CGCFE han elaborado un borrador de real decreto, a imagen del de Enfermería, para que fuese tomado de referencia y facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo al Ministerio. "Pero seguimos sin ninguna respuesta al respecto".

A su parecer, la fisioterapia necesita este decreto fundamentalmente por tres motivos. El primero de ellos se relaciona con la posibilidad de recetar ayudas ortoprotésicas. El segundo está relacionado con determinadas técnicas que necesitan de algún medicamento, normalmente de aplicación local. Y, por último, por la posibilidad de ser ellos quiénes a medida que reduce el dolor de un paciente puedan ir reduciendo directamente su ingesta de medicamentos.

