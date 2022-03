Atasco de más de 700 análisis de ADN sobre agresiones sexuales por falta de medios policiales

El atraso en las pruebas de ADN en laboratorios de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha propiciado que hoy por hoy haya, entre ambos cuerpos, 758 pruebas periciales de ADN todavía pendientes de resolución en delitos de agresiones sexuales.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, se trataría de solicitudes para analizar distintos perfiles genéticos en casos acumulados en los últimos años. Son datos oficiales proporcionados por el Gobierno en respuesta parlamentaria a la diputada Ana Vázquez, portavoz del PP en la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados.

Según esa información, en el Servicio de Criminalística de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil existen actualmente "352 solicitudes de informes periciales correspondientes a agresiones sexuales pendientes de análisis genéticos de ADN".

Según fuentes de la Guardia Civil, en las actuales circunstancias se necesitaría hasta "un año" de trabajo completo sólo para finalizar esas pruebas, dejando de atender nuevas solicitudes. El problema es la falta de recursos.

Por lo que se refiere a la Policía Nacional, 176 muestras se encuentran en fase de análisis y 230 en fases previas. Hay que tener en cuenta que el número de pruebas no se corresponde al número de delincuentes, ya que para un solo caso suelen requerirse diversas pruebas.

Desde el Cuerpo aclaran que algunas pruebas puede que finalmente no tengan que realizarse, pues "se puede dar el caso de que asuntos pendientes de análisis ya estén archivados o sobreseídos por la autoridad judicial, que no haya hecho delictivo y no se haya comunicado todavía a la Unidad de la Comisaría General de Policía Científica".

"Trabajo muy especializado"

Las fuentes consultadas tanto en la Policía como en la Guardia Civil coinciden en un mismo diagnóstico: el retraso en esta clase de pruebas no es algo de hoy. Se trata de un problema que se viene arrastrando desde hace años.

En palabras de un mando con lustros de experiencia en esta materia, las pruebas las llevan a cabo excelentes especialistas, que trabajan a conciencia en cada caso. "Conozco los laboratorios. Es gente muy buena, pero si tienes más dinero para invertir en esto, las cosas evidentemente mejoran. Sabemos que es la prueba más importante con la que contamos, qué menos que la Policía tenga ahí una buena inversión", explica.

Las pruebas son caras, y por eso es importante que cada una de ellas se realice a conciencia, para no tener que repetirlas. "La elaboración no es fácil, necesitan de un proceso de calidad extrema, donde el propio proceso no permite que haya ninguna discusión sobre la prueba. Para no repetirla y hacerlo bien, conlleva un proceso de calidad muy, muy importante", insiste la misma fuente.

Y ahí, la única solución que todas las partes ven es la de dotar de más medios a los laboratorios de los cuerpos policiales.

Análisis de ADN en un laboratorio del Instituto Armado. Guardia Civil

El análisis y el estudio de los restos de ADN y otras evidencias biológicas recogidas como prueba "requiere de un trabajo muy especializado". "El número y la complejidad de las muestras varía de unos asuntos a otros, pudiendo existir análisis de muestras simples o asuntos complejos que requieren un tratamiento y analítica más largos", se asegura desde Interior en la respuesta parlamentaria.

Uno de los principales cometidos de los laboratorios de análisis científico de la Policía Nacional es la realización de esta clase de estudios sobre diferentes tipologías delictivas que se encuadran en los delitos contra la libertad sexual.

Se trata, por tanto, de un amplio abanico de tipos penales que todas las semanas llegan a los laboratorios de los agentes. Y que requieren de un estudio exhaustivo que se prolonga hasta acreditar verdaderamente el resultado.

