La Audiencia ratifica que Interior concedió medallas pensionadas a tres mandos de forma arbitraria

La Audiencia Nacional acaba de confirmar la sentencia por la cual determinó que el Ministerio del Interior otorgó 'a dedo', de forma arbitraria y sin la motivación suficiente, medallas pensionadas de por vida a varios comisarios de la Policía Nacional solo por el hecho de jubilarse.

Según el fallo, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido desestimar los recursos presentados por el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska y por los tres comisarios beneficiados por la medida.

Si en efecto se les concediera tal distinción, la Medalla de Plata al Mérito Policial, los galardonados obtendrían un incremento del 15 % en su pensión de jubilación. Este se sumaría al 45 % con el que ya contaban, puesto que los tres, de larga trayectoria en el cuerpo, habían conseguido previamente sendas medallas rojas a lo largo de su carrera.

Para la sala, no se considera refutada la sentencia que ya determinó hace unos meses que esas distinciones se les habían concedido a los comisarios sin estar suficientemente motivadas. Sostienen los magistrados en esta sentencia que Interior no argumentó de manera consistente por qué había que concederles a cada uno de esos nombres ese alto galardón. No observan en ese expediente una "propuesta individualizada".

En el conjunto de documentos y elementos probatorios del expediente, además, se omite "toda referencia a las razones concretas e individualizadas" que acreditarían que los premiados reúnen "los méritos que exige la ley para ser objeto de recompensa".

Es así cómo la Audiencia da la razón a la sentencia con la que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 6 dio la razón al sindicato Unión Federal de Policía (UFP) el pasado mes de julio. Así se pudo revocar la decisión con la que Grande-Marlaska obsequió a esos tres mandos hace dos años, en septiembre de 2020.

Interior y los comisarios han sido condenados a pagar las costas del procedimiento, aunque cabe todavía recurso ante el Tribunal Supremo.

"Condiciones de cada caso"

En la propuesta con la que se decide conceder esta recompensa a determinados agentes, dice ahora la jueza ponente del fallo, Alicia Sánchez Cordero, no deben constar tan solo los nombres de los policías que se jubilan. Lo que principalmente debe figurar son "las condiciones personales que en cada caso hace merecedor de la condecoración al propuesto".

Así, todas estas decisiones deben estar sostenidas, y deben realizarse de forma individual, justificando los méritos que han hecho todos ellos y están previstos en la legislación para otorgar las citadas medallas.

Los mandos beneficiados son los comisarios principales Francisco López Canedo, Eloy Quirós y el comisario Manuel Páez. El fallo emitido el pasado junio, el cual recurrieron, decía que la propuesta de cada uno de ellos no permitía "conocer y justificar" cuáles eran los méritos que habían hecho.

"El procedimiento no es claro"

Aquel magistrado instaba a Interior a que motivase correctamente por qué premiaba de ese modo a esos policías. Incluso llegó a señalar como un hecho notable que esa medalla de plata fuera la misma para los comisarios que para un inspector al cual también se le concedió por resultar gravemente herido en acto de servicio.

"Si los funcionarios jubilados detallados son merecedores de tal alta distinción- aseguraba el juez-, no es de justicia que en la misma orden general se conceda la misma distinción a D.J.G., inspector de policía, gravemente herido en acto de servicio, entendiendo por tanto que el inspector es tributario de la medalla de oro al mérito policial".

"Se considera que el procedimiento seguido no es claro -aseguró la sentencia de primera instancia- en orden a la concesión de estas condecoraciones a funcionarios jubilados, añadiendo que dicha oscuridad provoca suspicacias en el sistema de concesión de condecoraciones, al no conocer los requisitos de cada uno de los funcionarios jubilados que les hacen ser acreedores de la citada medalla de plata".

Por eso en aquel entonces el juez que dictó sentencia creía que era "de urgente necesidad conocer qué méritos extraordinarios hacen necesaria la concesión de la citada medalla a los funcionarios jubilados". Ahora la Audiencia Nacional le da la razón.

