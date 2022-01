El 8% de los profesores y el 15% de los alumnos, baja por Covid en la vuelta a clase tras las Navidades

Las bajas del profesorado por la Covid a la vuelta a clase tras las vacaciones navideñas han oscilado entre el 6 y el 8% del total de las plantillas, según cálculos de sindicatos y centros educativos, en donde se ha instalado la normalidad, pese a las dudas de las familias por los cambios en las cuarentenas. En cuanto a las ausencias de los alumnos, se ha situado entre el 10 y el 15%.

Según los datos recabados por Efe en las Consejerías de Educación, que aún no son definitivos y que son más reducidos que las cifras sindicales, el temor a que se dispararan las ausencias del profesorado no se ha materializado, pero sí han aumentado sobre el año pasado por estas fechas -también en pandemia-, lo que es achacable a la alta transmisión de la variante ómicron.

Por ejemplo, en el País Vasco más de 800 profesores de la escuela pública están de baja este lunes, cuatro veces más que hace un año tras el periodo festivo.

En los institutos públicos las ausencias se han situado en torno al 8% y el de los alumnos entre el 10 y 15%, ha indicado el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), Toni González.

El porcentaje de ausencias se sitúa entre el 7 y el 8% y en algún "caso muy excepcional" se ha llegado al 25%, pero en general no se ha llegado al 10% ni tampoco al 20% de la plantilla con positivos, que es lo que se esperaba, ha añadido González.

Comisiones Obreras ha estimado las bajas entre el 4 y el 6% del personal, lo que implica según este sindicato la contratación inmediata de "más de 37.000 profesionales", mientras que CSIF ha calculado que se han registrado "miles de bajas" y ha pedido su inmediata sustitución.

Hoy han regresado a las aulas alrededor de 8,2 millones de alumnos de enseñanza no universitaria, una etapa en la que el profesorado supera los 700.000 efectivos.

Entre las principales novedades de este primer día de clase tras las vacaciones se encuentra la relajación de las cuarentenas en Infantil y Primaria, que ahora se aplicarán a partir de cinco casos positivos o el 20% del aula, una medida acordada por unanimidad entre Gobierno y comunidades, aunque regiones como Madrid las aplicará a partir de tres casos.

A continuación los datos por comunidades autónomas:

País Vasco

Más de 800 profesores de la escuela pública vasca están de baja este lunes, lo que supone multiplicar por cuatro los profesionales en esa situación cuando el alumnado regresó a las clases hace un año, tras las vacaciones de Navidad, también con pandemia.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha explicado en este primer día en el que 370.000 estudiantes vascos y 38.000 docentes de la escuela pública y concertada vuelven a las aulas que su departamento hará "el esfuerzo económico" necesario para relevar a los profesores afectados para "garantizar la presencialidad".

Baleares

Los colegios e institutos públicos del archipiélago han retomado su actividad con 300 bajas de docentes por Covid-19.

La Conselleria de Educación ha ampliado en 20 maestros el bolsín para sustituciones exprés, que alcanza así los 80 profesionales, por lo que hay 220 vacantes que deben cubrirse por otros medios.

Galicia

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha informado de que en Galicia se han notificado hoy unos 13.000 casos de Covid en toda la comunidad educativa (profesorado, alumnos y personal de servicio).

Los casos se multiplican por cuatro si se compara con la fecha de finalización de trimestre escolar, el pasado 21 de diciembre, cuando se detectaban aproximadamente 3.000 casos.

De las 800 bajas registradas entre el profesorado, ya se cubrieron 700, aunque se espera que en los próximos días este número aumente.

Navarra

Se han recibido 215 bajas de docentes y el número total de profesorado en cuarentena, incluidos positivos en coronavirus de los últimos siete días, asciende a 437, según datos del Gobierno de Navarra.

Cantabria

La Consejería de Educación de Cantabria ha cubierto en los últimos días 182 bajas de personal, la mayoría de ellas por la Covid-19.

La consejera de Educación, Marina Lombó, ha explicado que el curso vuelve tras la Navidad "no exento de dificultades, pero con la normalidad de tener los protocolos activados". "Lo único que ha habido han sido dudas de familias por cómo actuar ante los contactos estrechos, pero nada reseñable. Nada alarmante".

La Rioja

Un total de 185 profesores y 28 alumnos de Infantil y Primaria no han acudido este lunes a clase en La Rioja por ser positivos o tener que guardar cuarentena para evitar contagios.

De los 7.940 profesores de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional contratados en las redes pública y concertada de la comunidad riojana, han faltado a clase el 2,33 por ciento de los docentes de centros públicos y el 2,73 de los concertados.

Los suplentes de estos 185 profesores de baja estarán incorporados mañana.

Castilla-La Mancha

Las clases se han reanudado con 360 docentes de baja por Covid en los centros públicos, lo que supone el 1,28 % del total.

En esta comunidad el pasado viernes se inició un proceso de sustitución del profesorado más ágil, mediante llamadas telefónicas, de modo que el mismo viernes se sustituyeron 21 bajas que ya se conocían y durante este lunes se están sustituyendo otras.

Andalucía

Los centros han solicitado en la vuelta a las aulas 925 sustituciones docentes, lo que supone un 0,87% de la plantilla pública, formada por 106.000 docentes, 28 menos que en la misma fecha del año pasado y 242 más respecto al último año antes de la Covid.

Comunidad Valenciana

Los colegios han retomado las clases con el 76,37 % del personal docente ya vacunado con la dosis de refuerzo contra el coronavirus y "sin grandes ausencias de profesorado y alumnado por confinamiento", según la Conselleria de Educación.

El sindicato mayoritario en la enseñanza, STEPV, ha detectado medio centenar de centros con profesores de baja por Covid y alumnado que no se ha reincorporado por el mismo motivo, lo que ha obligado a reorganizar tareas pero no ha habido ninguno que no haya podido abrir.

Murcia

El curso se ha reanudado con 371 docentes de baja médica por coronavirus, lo que representa el 1,4 por ciento de la plantilla de colegios e institutos públicos y concertados.

La Comunidad hará mañana una adjudicación telemática masiva con la que se cubrirán todas las vacantes registradas.

Comunidad de Madrid

Tiene previsto hacer el máximo esfuerzo posible para agilizar la sustitución de los profesores con Covid por docentes interinos, una vez que se conozca el número de ausencias.

Antes de las vacaciones de navidad llegaron a contabilizarse 1.700 docentes de baja, de los 110.000 que hay en la región.

