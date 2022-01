35.000 dosis en una semana: así trabajan los equipos de vacunación de las Fuerzas Armadas

Fue el pasado 27 de diciembre cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, puso a disposición de las comunidades autónomas a 150 equipos de las Fuerzas Armadas con los que reforzar la vacunación masiva, fundamental ante la variante ómicron, en esta sexta ola de la pandemia de la Covid-19.

El día 29 empezaron las labores tras la solicitud de 13 autonomías para ayuda al inocular las dosis. Desde entonces ha pasado poco más de una semana y en ese tiempo unas 35.000 personas han sido vacunadas por los 1.000 soldados dedicados a esa tarea.

Esta mañana la ministra visitó el Hospital Militar de Zaragoza, uno de los lugares en los que se está procediendo a esta tarea. "Vacunarse es el mejor seguro de vida para todos", señaló Robles, tras supervisar las labores de apoyo en este sentido en el marco de la Operación 'Misión Baluarte'.

1.200 al día

El hospital zaragozano pone una vacuna cada 15 segundos y unas 1.200 al día. La ministra puso en valor ese esfuerzo. Agradeció también tanto al hospital como a la sanidad militar su colaboración en la inmunización de los ciudadanos, que ha hecho extensiva al grueso de los trabajadores sanitarios de España.

Los soldados, señaló la ministra, "hacen un llamamiento especial a la gente, porque vacunarse es el mejor seguro de vida para todos". De ese modo, en el Centro de Vacunación, gracias a los equipos móviles y a los rastreadores de la sanidad militar, 5.200 dosis de la vacuna han podido ser administradas en Aragón en tan solo seis días.

Robles ha estado acompañada por la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, por el inspector general de Sanidad de la Defensa, Juan José Sánchez, y por la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, ha saludado al personal del hospital. "Sé del esfuerzo y del agotamiento después de casi dos años de pandemia y lo superan ustedes con esa fuerza y con esa energía", ha afirmado la ministra, que quiso poner de manifiesto la importancia de la vacunación.

"Quien no se vacuna es insolidario"

"El que no se vacuna -prosiguió Robles- es absolutamente insolidario, hay que vacunarse por uno mismo y por los demás. Sé que a veces hay debate sobre derecho y libertad. Evidentemente, uno tiene derecho a no vacunarse, pero uno tiene que ser responsable y solidario en un país democrático. La mejor democracia es pensar en los derechos de los demás y no pensar en uno solo".

El Centro de Vacunación de la Defensa se instaló el pasado 28 de diciembre en el hospital militar zaragozano con intención de optimizar al máximo la vacunación efectiva en la comunidad autónoma de Aragón y lleva administradas hasta el momento un total de 4.636 dosis.

Las medidas enumeradas forman parte de la Operación ‘Misión Baluarte’, que

sustituyó a la Operación ‘Balmis’ en la lucha contra la pandemia del coronavirus en

septiembre de 2020. La misión, que estaba a punto de ser concluida, se reactivó el

pasado diciembre en plena sexta ola a causa del aumento de los contagios.

