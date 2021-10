Médicos y enfermeras piden que se adelante su jubilación en contra del plan del Gobierno

El retraso de la edad de jubilación es un fantasma que sobrevuela cada vez más por las cabezas de los españoles y, concretamente, del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quién ha propuesto en más de una ocasión empezar a debatir este hecho. Su planteamiento choca, de lleno, con el plan que esta misma semana se han encontrado sobre su mesa: una proposición de CCOO para atrasar la edad de jubilación de profesionales sanitarios y sociosanitarios.

El sindicato ha registrado ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que se inicie el procedimiento de establecimiento de "coeficientes reductores" para rebajar la edad de jubilación a los 60 años. La propuesta se aplicaría a trabajadores del sector sanitario, de asistencia en establecimientos residenciales y de actividades de servicios sociales sin alojamiento.

Es cierto que la idea no es nueva, ni CCOO es el único sindicato que ha coqueteado con la idea de que estos profesionales se prejubilen, pero en pocas ocasiones se había elevado un escrito hasta Seguridad Social. En este caso, CCOO aporta informes y deja de lado la idea de la prejubilación por riesgo laboral que sí tienen otros colectivos, como los policías.

Los profesionales sanitarios (desde diferentes sindicatos) han intentado en varias ocasiones que se hable de prejubilar a determinados sectores como enfermeras o médicos del servicio SAMUR. El problema que se han encontrado siempre es que se debía de responder a unos supuestos de penosidad y peligrosidad que los colectivos no cumplían.

Ahora, el sindicato aprovecha el riesgo que se ha visto latente con el manejo de pacientes Covid-19 y la presencia de un "Gobierno más abierto a este tipo de diálogo" para presentar su propuesta. Eso sí, no está enfocada a una prejubilación, sino a la aplicación de coeficientes reductores propios (es decir, jubilación anticipada voluntaria).

Fuentes del sindicato aseguran a EL ESPAÑOL que no se trata de una estrategia derivada del apoyo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado a los sindicatos, sino a un movimiento en un momento "adecuado". Afirman que el hecho de que Díaz haya amagado con romper su pacto por la reforma laboral (poniendose del lado de los representantes sociales) no ha tenido "nada" que ver.

Pero es cierto que su sentimiento de un Gobierno "abierto a este tipo de diálogo" no concuerda con las declaraciones del ministro Escrivá que apuesta por atrasar la edad de jubilación y no adelantarla. Es más, sus ideas le han llevado a algún choque con Yolanda Díaz que ha asegurado que atrasar la edad de jubilación "no es el camino correcto".

Que CCOO hable de reducir los coeficientes reductores para estos profesionales es llamativo porque es uno de los puntos en los que trabaja el Ejecutivo, pero a la inversa. El Gobierno considera que la actual legislación para la jubilación anticipada necesita ser corregida dado que el coeficiente corrector que se aplica a las pensiones por anticipar la retirada laboral sanciona menos a los cotizantes de mayor base que a los de menor, es decir, que castiga menos a los salarios altos que a los más bajos.

Al fin y al cabo, toda la reforma del sistema de pensiones que ha llevado Escrivá al Congreso (y que se tiene que aprobar este año) incluye medidas para redirigir la edad efectiva de jubilación en España, que está en los 64 años, y acercarla a la edad de jubilación efectiva de 67 años en 2027.

Más sindicatos

De hecho, CCOO no ha sido el único sindicato que se ha lanzado a proponer la prejubilación de médicos y enfermeras. A finales del mes de septiembre, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) iba más allá y reclamaba el reconocimiento de la jubilación anticipada a los 60.

El sindicato CSIF utilizaba en su alegato el mismo argumento que CCOO y recordaba que determinados colectivos realizan trabajos con "especial penosidad, o exposición a riesgos biológicos o químicos". CSIF reclamaba que la actividad laboral realizada por el personal de la Sanidad produce un "notable incremento de siniestralidad" a partir de una determinada edad, como establece el artículo 2 a) y B9 del Real Decreto 1698/2011.

En su caso, CCOO argumenta que las mujeres del sector de la sanidad y los Servicios Sociales tienen "más probabilidades de sufrir al menos un accidente o de padecer una enfermedad profesional que las trabajadoras de otros sectores". "España es el segundo país europeo donde los sanitarios sufren más accidentes laborales. Se producen más de 2.500 accidentes al año por cada 100.000 empleados sanitarios", alegan desde CCOO.

Pero no sólo es una cuestión de riesgos, también de horas. Desde CCOO recuerdan que, con las guardias, el personal sanitario trabaja en 30 años el equivalente a más de 40 años de otras categorías. "Esto se debe de tener en cuenta a la hora de la jubilación".

"Merece un tratamiento especial, aplicando un factor de corrección en los años cotizados, como en otras profesiones con penosidad, peligrosidad, responsabilidad y exigencias similares", apuntan.

Desde un sector más específico, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, también lo ha reclamado la prejubilación para las enfermeras de España. A su parecer, estos profesionales sanitarios cumplen los mismos requisitos que otros colectivos profesionales, como los del sector ferroviario, personal de vuelo, profesionales taurinos o policías, a los que el Gobierno ya les ha aplicado un coeficiente reductor de la edad de jubilación en virtud de la Ley General de la Seguridad Social.

