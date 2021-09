Ábalos confirma que no ha hablado con Sánchez desde su cese, que atribuye a un "desgaste personal"

El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, destituido el pasado julio, ha confirmado este lunes que no ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez desde que este optara por cesarle; una decisión de la que se enteró el mismo día y que atribuye a un "desgaste personal", que, ha dicho, aún sufre, tras meses de "una intensidad tremenda". "Aspiro a tener un poquito de vida", ha añadido.

En el plató del programa Más Vale Tarde (La Sexta), el otrora secretario de Organización del Partido Socialista, cargo que también perdió a la par que su salida del Ejecutivo, ha declarado, no obstante, que ya conocía ciertas intenciones del presidente de remodelar su gabinete: "Estaba al tanto de la necesidad de reimpulsar la acción política del Gobierno", ha manifestado.

Desde que abandonara sus funciones, Ábalos se ha dedicado, según sus palabras, a "descansar" lo máximo posible. Igualmente, ha negado una mala relación con Podemos, socio de gobierno del PSOE, a pesar de las discrepancias de su departamento con los morados en materia de vivienda, y se ha negado a tildar su destitución de "decepción".

🔴 @abalosmeco asegura que no fue una decepción salir del Gobierno: "Las decepciones vienen cuando alguien aspira algo y no lo consigue; en mi caso, no aspiraba a nada más, ya había sido todo lo que podía imaginar". ▶ #MVTÁbalos https://t.co/rNAG8ewktz pic.twitter.com/6j8clBSrw1 — Más Vale Tarde (@MVTARDE) September 6, 2021

"En tantos años de militancia, cuarenta de los cuales me los he pasado en el PSOE, he sufrido muchas decepciones, como es normal, pero esta no lo fue. Las decepciones vienen cuando uno aspira a algo y no lo consigue, en mi caso yo no aspiraba a nada ya, ya había sido más de lo que podía imaginar", ha rematado.

No obstante, no ha querido revelar si Pedro Sánchez le concretó las razones por las que él no encajaba la nueva etapa de su gabinete. "Hay cuestiones que yo ni pregunto muchas veces", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "todos los militantes del PSOE" están al fin y al cabo a disposición de donde se les diga. "En esa actitud voy a estar", ha garantizado.

Sigue los temas que te interesan