Vox exige retirar el cartel de las fiestas de Murcia por "ofender al cristianismo"

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia ha exigido al Consistorio que "retire inmediatamente" el cartel de las fiestas de Murcia, en el que bajo el título 'Bendita Feria' cobran protagonismo tres murcianos que han destacado por diferentes cualidades: la humorista y escritora Raquel Sastre; el matemático e investigador Santi García y la joven campeona ajedrecista Elena Rodríguez.

Recuerda Vox que Raquel Sastre "comparó a las personas con parálisis cerebral con los votantes de VOX y su imagen debe ser eliminada de inmediato".

Desde la formación afirman que no "permitirán que se insulte a las personas con discapacidad, ni a los votantes de la primera fuerza política de la Región. Raquel Sastre no merece leer el pregón que representa a todos los murcianos".

Exigimos al equipo de Gobierno del @AytoMurcia que retire inmediatamente el cartel de las fiestas de #Murcia



‼️@raquelsastrecom comparó a las personas con parálisis cerebral con los votantes de VOX y su imagen debe ser eliminada de inmediato‼️#SoloQuedaVOX 🇪🇸 pic.twitter.com/QccTC2FS92 — VOX Murcia Ciudad (@VoxMurciaCiudad) August 26, 2021

Además, indican que este "polémico" cartel "ofende al cristianismo". "Es un ataque a todos los fieles; su imagen e intervención deben ser retiradas urgentemente".

La presentación del cartel de la #FeriadeMurcia21 nos recuerda lo poco que falta para que la fiesta regrese a nuestras calles

Consulta aquí el programa de actividades: https://t.co/OgxAdMhLB7 pic.twitter.com/3wsJDwd4ip — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) August 26, 2021

Si no retiran el cartel advierte el grupo municipal VOX que el Ayuntamiento "será cómplice del comentario discriminatorio de Raquel Sastre y su ofensa a los fieles". "No queremos una pregonera en Murcia que no represente y respete a los vecinos", han concluido desde el partido político.

