José Luis Moreno planeaba construir un hotel en las Maldivas y guardaba 400 millones en el extranjero

La Policía Nacional cree que el productor José Luis Moreno, que fue detenido en junio en la Operación Titella, podría tenes entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

Los agentes añaden que Moreno tendría dos sedes fuera de España y que estaría construyendo "un hotel en Maldivas", según el escrito al que ha tenido acceso un progrma de televisión.

El informe policial también constata que el famoso ventrílocuo tenía en sus planes abandonar España. Moreno en estos momentos se encuentra en libertad tras presentar un aval hipotecario para la fianza de tres millones de euros impuesta por el juez.

Los investigadores le atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, contra la Hacienda pública y organización criminal, entre otros.

El informe policial afirma: “Como consecuencia directa de la situación financiera por la que pasa Moreno en nuestro país, ha decidido dejar España, vender rápidamente todo lo que tiene y marcharse sin liquidar nada, lo que supondría que Moreno no introduciría en nuestro país el dinero que parece tener oculto en el extranjero (de 400 a 900 millones)”.

La información fue obtenida, según el programa Todo es Verdad, mediante una conversación telefónica. Moreno le dijo a su interlocutor: “Yo ya he vivido una vida y fuera estoy muy organizado. Lo que me tengo que ir es fuera de España urgentemente. Todos los gastos de fuera se pagan fuera. Yo es como si tuviera otra vida y es la que quiero, pero ya definitivamente. No tengo por qué contaminarme aquí de nada, porque además lo tengo todo muy ordenado y muy regulado”.

“A través de las interceptaciones telefónicas, se ha tenido conocimiento de que Moreno se habría apropiado para sí de 16 millones de euros de los 32 millones que Roemmers, como socio e inversor privado, habría aportado para la grabación de una serie que supuestamente Moreno estaba realizando con la sociedad Dreamligth International Productions S. L.”, explican los policías en su escrito.

