'Operación Letizia': Zarzuela dará más peso a la Reina tras superar en valoración a Doña Sofía

La revolución y los tiempos de cambio no sólo han llegado al Gobierno. A menos de 11 kilómetros de distancia de Moncloa, en el monte de El Pardo, también entran aires nuevos por las ventanas del Palacio de la Zarzuela.

A punto de terminar el curso más difícil del reinado de Felipe VI, el equipo del Monarca prepara ya el otoño con una novedad: la figura de la Familia Real que va a sobresalir por encima de todas las demás es la de la Reina Letizia.

Después de casi dos décadas, en la Casa Real se han dado cuenta del potencial que tiene Letizia Ortiz. Las encuestas internas que cada seis meses encarga Zarzuela a una empresa externa especializada así lo avalan.

En los tres primeros puestos del ranking de los mejor valorados de la Familia Real ha habido un cambio. La esposa de Felipe VI saca mejor valoración que la Reina Sofía. Esto es la primera vez que ocurre desde que la asturiana se convirtió en Princesa de Asturias.

Hasta ahora, en el podio estaban el Rey, la Princesa Leonor y la madre del Monarca, por ese orden. Ahora, la medalla de bronce se la lleva la Reina.

"Es normal. Doña Sofía está siendo arrastrada por las polémicas del Emérito. La gente, inevitablemente, la asocia a él. Lo mismo ocurre con sus hijas, Elena y Cristina, que es natural que las defienda, pero claro, entre las vacunas que se pusieron en Abu Dabi y la situación de Urdangarin, la imagen de la madre del Rey ha salido dañada", apunta una fuente cercana al Monarca.

Por eso, la idea ahora es sacar partido a Letizia, una persona que comunica mejor que nadie el trabajo, la transparencia y el respeto a la propia institución. Como muestra de su buen hacer, un ejemplo: hace unos días, desde su despacho de Zarzuela, intervino en una reunión que se estaba celebrando en la ONU, en Nueva York, sobre uno de los temas que más domina, las enfermedades raras. La Reina dio una lección de saber estar, con una dicción perfecta, en inglés y castellano, y dando una imagen sobria con un vestido de ejecutiva en color verde.

"Aunque a muchos les resulte fría, nadie puede negar su profesionalidad y sus ganas de trabajar. Es normal que vaya ganando puntos. Ahora ha empezado a sumar, después de que en abril de 2018, tras el problema que tuvo en Palma de Mallorca con su suegra [la escena en que impide a la madre del Rey fotografiarse con las Infantas Leonor y Sofía], restaba y mucho", explica la misma fuente.

Más actos que Felipe VI

La transformación de la Reina como una de las figuras más representativas de la Jefatura del Estado comenzará en septiembre, pero cualquiera que vea la agenda de la Familia Real se da cuenta de que va ganando paulatinamente protagonismo. La semana pasada presidió un acto más que Felipe VI.

Por otra parte, además de sus citas habituales centradas en la educación, la salud y la cultura, Doña Letizia acompaña al Monarca en muchos más actos públicos que en años anteriores, lo que demuestra que su presencia ayuda a transmitir una buena imagen de la Casa Real.

Hay que tener presente que la Reina cuenta con millones de fans que siguen cada paso que da. "Da algo que nadie más puede dar a la Corona: la imagen de una mujer empoderada, fuerte y trabajadora. La Reina no viene de una familia rica, sabe lo que es trabajar, y eso se nota. Le gusta lo que hace, no es una tradición ni una labor impuesta por ser quien es. Y ese es un punto fuerte que en el equipo de Felipe VI empiezan a valorar. Tiene además un halo de modernidad que hace que esa caspa que rodea a todo lo referente a la realeza casi desparezca", indica la fuente.

Hay otra razón para poner en marcha la operación Letizia cuando pase el verano. La Princesa de Asturias se marchará a Gales a finales de agosto. Leonor comenzará su primer curso de bachillerato en el UWC Atlantic College. Con su marcha, se pierde su ya habitual presencia en la agenda de la Familia Real.

Tanto la heredera al trono como su hermana, la Infanta Sofía, son una buena imagen para la institución. Por eso, La Casa Real quiere llenar con Letizia ese vacío que deja su hija mayor.

"Este 2021 está demostrando que la presencia de las niñas hace que el cariño de la gente hacia la institución sea mayor. Sus padres, de manera comprensible, se negaban a incluirlas en la agenda, porque querían que tuvieran la vida más normal posible. Pero ya son mayores y ellas también quieren comprometerse", añade la misma fuente a EL ESPAÑOL.

Prueba de ese compromiso es la decepción que Leonor y Sofía se llevaron hace unas semanas cuando, a causa de la climatología, tuvieron que cancelar un acto que protagonizaban solas y que por fin pudo celebrarse el miércoles pasado en el Hayedo de Montejo (Madrid): "Un árbol por Europa". Tanto la Princesa como la Infanta son conscientes de la labor que pueden realizar para la institución.

Letizia, la 'regente'

Cuando la Casa Real anunciaba el 1 de noviembre de 2003 el compromiso del Príncipe Felipe con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano, todo parecía un cuento de princesas hecho realidad. Sobre la intrahistoria de esos meses previos y posteriores a la boda se ha especulado mucho. Pero lo que parece claro es que el propio Juan Carlos I no veía con buenos ojos la boda de su hijo con una divorciada. "Se va a cargar la Monarquía", comentó entonces a personas de su entorno.

¿Quién le iba a decir a Juan Carlos, por aquel entonces, que iba a ser él quién pusiera la institución en peligro, y su nuera una pieza de gran valor para la Monarquía?

Los escándalos del Emérito y su forzada decisión de abandonar España, sus amagos de si venía o no y los constantes ataques de los partidos independentistas y republicanos, no se lo está poniendo fácil a la Monarquía. Pero la Reina cree firmemente que el trabajo será la vía para la solución. Su respuesta ha sido seguir su actividad institucional y escenificar, de forma clara y rotunda, que la Familia Real ahora son el Rey Felipe, ella y sus dos hijas.

"La palabra que no para de repetir es 'trabajo'. La Reina sabe que la gente no es tonta, que no se queda con el vestido que lleva, a eso ya se ha resignado. Cree firmemente en el trabajo que hace", señala uno de sus colaboradores.

La Reina ya demostró durante la pandemia que si tiene que actuar de regente, lo hace sin problemas. Fue a finales del año pasado cuando la Casa Real anunciaba el confinamiento de Felipe VI por haber tenido contacto estrecho con un amigo que había dado positivo. La agenda del Monarca se quedó en blanco durante 10 días y la Reina salió del banquillo para jugar el partido.

Aunque la Constitución no especifica las funciones de la Consorte, lo cierto es que fue la propia Letizia la que sugirió que ella asumiría el mando sin problemas. Tenía ganas de hacerlo y asombró a todos. Un acto en Sevilla, dos en Madrid y uno en Valencia dejaron claro que está capacitada para ser titular en el equipo de Zarzuela. No le tembló el pulso al hablar en nombre de su marido.

Y eso, 18 años después de que los monárquicos más acérrimos se rasgaran las vestiduras por la llegada a la Familia Real de una mujer sin una sola gota de sangre azul en sus venas, además de divorciada.

