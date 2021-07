Teodoro García Egea da la vuelta a una isla a nado y hará su primer Ironman: "Funciono por retos"

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, es un gran aficionado al deporte. Amante del judo, las expediciones en bicicleta de montaña, las carreras de montaña y el esquí de travesía, suele compartir en sus redes sociales instantáneas corriendo en el desierto o en las ciudades que visita, subido a una bicicleta o nadando en el mar.

Su último reto ha sido dar la vuelta nadando a una isla, y lo logró el pasado fin de semana.

El sábado quedó con dos amigos de Cieza, su pueblo natal, con los que suele afrontar esta clase de desafíos: su amigo Pepe, un deportista que ha completado 13 Ironman, y Jesús, bombero de profesión, ganador de los 101 kilómetros de la Legión en Ronda y asiduo a carreras extremas.

Los tres se echaron al agua para rodear a nado la Isla Grosa, situada a 2,5 kilómetros de La Manga del Mar Menor, en Murcia. Fueron casi 3 kilómetros y tardaron en torno a una hora y media en dar la vuelta completa.

En conversación con EL ESPAÑOL, Pepe asegura que las condiciones eran complicadas. Sobre todo en la cara de la isla más expuesta al viento de levante, que azotaba la zona. Por ello, optaron por hacer un recorrido más amplio en los tramos más castigados por el viento, a fin de evitar que el fuerte oleaje les arrastrase contra las rocas.

"No es una natación limpia. Nos llevó un conocido en un barco pesquero. La intención era que nos dejara a 200 metros de la isla y bordearla. Cuando nadábamos de cara a la isla se notaban sobre todo las olas. Tuvimos la mala suerte de que nos sopló el viento y las olas eran de dos o tres metros. Llegó un momento que dije que quizás fuera una imprudencia. Aún así, decidimos ir los tres", explica Pepe.

García Egea también relata la peripecia a EL ESPAÑOL: "A mitad de la travesía se dieron unas condiciones de mucho levante. Dos tercios de la isla están desprotegidos. Esa fue la parte más complicada. El otro tercio está más resguardado, pero en cuanto giras a la parte de fuera te encuentras con las olas y el temporal".

"No había otra opción"

La Isla Grosa es la mayor reserva de cormorán moñudo del Mediterráneo, un ave en peligro de extinción. Por eso no dejan que ningún barco se acerque a menos de 200 metros del islote. Está prohibido pisarlo, y nadie puede entrar sin autorización. "Por eso no había opción: solamente se podía dar la vuelta y volver al punto de partida", dice García Egea.

Un ratico nadando con viento de levante…



🏊🏻‍♂️🐠🐟🐳💪🏻 #FelizDomingo pic.twitter.com/vWvqvSJnyd — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 11, 2021

Llevaban boyas para apoyarse y traje de neopreno. Aun así, los guardias de la isla se acercaron en una lancha en un par de ocasiones para cerciorarse de que no había problemas. García Egea y Jesús se encontraban algo rezagados con respecto a Pepe en esos instantes. "Nos preguntaron si estábamos bien y les dijimos que sí", recuerda.

Las olas eran grandes y las condiciones eran duras. A cada tramo iban parando para cerciorarse de que todo estaba bien. En condiciones normales habrían tardado mucho menos tiempo. "No lo hacemos sólo por el reto físico, sino también por ayudar a los chavales a coger buenos hábitos a través del deporte. Queremos concienciar sobre ese asunto", dice el dirigente del PP.

Afición deportiva

"Funciono mucho por retos", declara García Egea. "En septiembre del año pasado hice un triatlón que organizaron en Alicante. Tenía un acto del partido después, a las doce de la mañana y aproveché. A primera hora hice el triatlón. Desde entonces siempre estoy mirando el calendario".

En el año 2010 fue cuando García Egea, Pepe y Jesús forjaron una amistad que se mantiene a base de desafíos deportivos extremos. Aquel año participaron en los 101 kilómetros de la Legión en Ronda. El hoy secretario general del PP no pensaba ni por asomo que alcanzaría la posición política que tiene hoy.

Teodoro García Egea, a la izquierda, durante el trayecto a nado. Cedida a EL ESPAÑOL

"A Teo estos retos le gustan mucho", dice Pepe, que en cada prueba en la que participa anuncia en su ropa la Asociación de Enfermedades Raras de Murcia D'Genes.

García Egea estaba apuntado al medio Ironman de Galicia, en As Pontes, el año pasado, pero por las restricciones no pudo celebrarse. "Siempre estoy mirando el calendario. Sin fijarme en los tiempos que hago, sólo por conseguir el reto. He estado cuatro años en los 101 kilómetros de Ronda, en bicicleta y corriendo, he completado los 51 kilómetros de la fortaleza de Cartagena, un par de maratones, varios trails de carreras por montaña y esquí de travesía", asegura el secretario general del PP.

Uno de sus próximos objetivos es el de participar en un Ironman completo, en el que los participantes deben completar 3,86 kilómetros de natación, 180 sobre la bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera, o lo que es lo mismo, una maratón; todo ello en un tiempo límite de 17 horas.

Como nunca parece que se le acabe el combustible, García Egea participará este fin de semana en el congreso de los populares gallegos, organizado por Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, se llevará consigo el neopreno. Tiene pensado, como no podía ser de otro modo, nadar por la mañana en la ría de A Coruña.