Las empresas de José Luis Moreno arrastraban 25 millones en pérdidas antes de estallar el 'caso Titella'

Las empresas del productor José Luis Moreno sumaban más de 25 millones de euros en pérdidas, cuando decidió embarcarse en su proyecto más faraónico, la serie de televisión Glow & Darkness (El resplandor y las tinieblas), que nunca llegó a despegar.

Las trampas para financiar este proyecto (con estafas a entidades bancarias por créditos impagados, presunto blanqueo de capitales y el desvío de fondos a paraísos fiscales) han provocado ahora la detención de José Luis Moreno, acusado de pertenencia a organización criminal.

La situación del conglomerado empresarial de Moreno ya era crítica en 2019. Su compañía con una actividad y unos ingresos más rentables es Kulteperalia SL, ya que gestiona los estudios de Moraleja de Enmedio en los que se graba la serie La que se avecina.

Gracias a este contrarto, la compañía registró en 2019 unos ingresos de 1,5 millones de euros, con una plantilla de tan sólo 10 personas. Sin embargo, en aquel momento arrastraba unas pérdias por importe de 15,3 millones de euros.

Como ha informado EL ESPAÑOL, sobre los estudios de Moraleja de Enmedio pesan dos embargos preventivos para atender las deudas contraídas por Moreno con Hacienda: uno por importe de dos millones y otro de 294.000 euros.

Actor porno y testaferro

Para evitar que Hacienda ejecutara estos embargos y sacara a subasta los estudios de televisión, la joya de la corona de su imperio empresarial, Moreno traspasó en 2019 la hipoteca de 5,9 millones de euros que había constituido sobre los estudios, a su nueva compañía, Youmore TV SL, en la que sólo aparece como administrador y accionista único su testaferro checo, el actor porno Martin Czehmester.

La última gran producción de José Luis Moreno para la televisión ha sido la serie Reinas, emitida en TVE en 2017 y producida por su compañía Crystal Forest SL. Pese a ello, esta sociedad también arroja números rojos. En aquel ejercicio declaró unos ingresos de 676.000 euros gracias al contrato suscrito con TVE. Pero en su saldo final acumulaba unas pérdidas de 1,4 millones.

José Luis Moreno colocó buena parte de su patrimonio a nombre de su productora teatral Gecaguma SL, incluyendo el palacete de más de 2.000 metros cuadrados en el que reside, en la urbanización Monte de la Encinas de Boadilla del Monte (Madrid). Pero también esta sociedad está al borde de la quiebra: en su último ejercicio declarado, 2017, sumaba más de 9 millones de euros en pérdidas.

Como ha informado EL ESPAÑOL, José Luis Moreno logró que el Ayuntamiento de Madrid le cediera en 2002 una parcela pública de 11.500 metros cuadrados en el distrito de Hortaleza, por un período de 75 años, para poner en pie un monumental proyecto.

El Ayuntamiento le indemnizó

Según sus planes, el Coliseo de las Tres Culturas que albergaría un Museo de Arte Contemporáneo, un conservatorio de música, una escuela de arte dramático y tres teatros: uno de ópera, otro de comedia y otro para musicales.

Seis años después, el Ayuntamiento puso en marcha el proceso para recuperar los terrenos, ya que Moreno había incumplido los plazos para comenzar las obras y no pudo acreditar la financiación necesaria. En aquel momento, la empresa de Moreno que debía ejecutar marcha el proyecto, Cultus Ópera Producciones SL, adeudaba ocho millones de euros al Consistorio por el impago de canon anual comprometido.

Pese a todo ello, José Luis Moreno llevó el conflicto a los tribunales y en febrero de 2015 logró que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenara al Ayuntamiento a indemnizarle por el importe equivalente a 20 meses del canon establecido en la concesión.

La sentencia reparte a partes iguales la culpa por el fracaso del proyecto: el Ayuntamiento no pudo cumplir el plazo inicialmente previsto para conceder la licencia de obras porque tuvo que tramitar la redacción de un Plan Especial para recalificar los terrenos municipales. Salvado este escollo, la empresa de Moreno no inició las obras porque no tenía la financiación necesaria.

El 'pufo' de la ópera

Gracias a este litigio, Cultus Ópera Producciones SL cerró el año 2016 con un resultado positivo de 1,6 millones de euros, sin haber llegado a poner ni una sola piedra del proyecto. Desde entonces, no ha vuelto a declarar sus cuentas oficiales.

Pero las pérdidas millonarias del resto de sus empresas y las deudas por importe de más de 10 millones de euros que le reclaman varios organismos obligaron a José Luis Moreno cambiar su estrategia.

Moreno evitó figurar oficialmente en Dreamlight Internacional Productions SL, la sociedad creada en junio de 2018 para abordar el proyecto más ambicioso, que ahora le ha llevado a la perdición, la serie Glow & Darkness (El resplandor y las tinieblas).

La presencia de José Luis Moreno como accionista o en los órganos de administración podría provocado que la Justicia embargue sus activos para atender sus deudas con Hacienda (debe 2,6 millones de euros) o con la Seguridad Social (que lo reclama otros 638.000 euros).

Evita entrar en prisión

Para evitarlo, Moreno colocó al frente de esta compañía a tres socios mancomunados. La serie histórica basada en la vida de San Francisco de Asís, y que debía estar protagonizada por todo un retablo de personajes de la Europa medieval, nunca se materializó: sólo se llegó a grabar un trailer para intentar vender el proyecto a alguna gran plataforma de televisión.

Pese a ello, en sus dos primeros años de vida, la productora impulsada por José Luis Moreno quemó más de tres millones de euros de los inversores: en 2019 declaró 1,5 millones en gastos de personal (con una plantilla de 45 empleados) y 1,8 millones en gastos de explotación.

El proyecto más faraónico de José Luis Moreno, que iba a estar coproducido por el empresario argentino Alejandro Guillermo Roemmers, ha dinamitado finalmente la reputación del ventrílocuo, acusado de una estafa de más de 50 millones de euros.

El productor ha logrado sortear este jueves su ingreso en prisión preventiva, al aportar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno avales hipotecarios correspondientes a inmuebles valorados en seis millones de euros, para garantizar la fianza que le ha sido impuesta.