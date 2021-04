Marruecos se plantea el 'modelo Argelia' para Ceuta y Melilla: 27 años con la frontera cerrada

Marruecos no tiene intención de abrir las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, al menos hasta que España acepte algunas de sus peticiones, que enfoca, entre otros temas, al reconocimiento de la soberanía del Sáhara Occidental.

Según fuentes cercanas al Palacio, el plan de Rabat con las dos ciudades autónomas españolas es seguir el modelo establecido con Argelia, el otro país vecino con el que mantiene las fronteras terrestres cerradas desde 1994, hace 27 años.

Los pasos fronterizos entre Marruecos y España no están operativos desde el 13 de marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid. Pero el país magrebí utiliza ese motivo como excusa para extender el cerrojo, mientras sigue desarrollando proyectos en las regiones del norte con el objetivo de recolocar a la población que trabajaba en las fronteras.

El objetivo de Rabat es desarrollar económicamente la zona oriental y el centro de Marruecos, contribuir al empleo y mejorar el nivel de vida de los habitantes. De esa manera evita la conflictividad social y las protestas de los miles de personas que se ganaban la vida transportando mercancías entre España y Marruecos.

Después de prohibir el comercio atípico con Ceuta en octubre de 2019, el Gobierno marroquí ha puesto en marcha varios planes económicos para crear mil empresas y generar 5.000 puestos de trabajo en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas hasta el 2023.

La idea es superar la crisis asociada a las repercusiones de la Covid-19 y detener el comercio atípico que ha sido medio de vida de la gente de la región del norte durante décadas.

El Gobierno marroquí también pretende ganarse un lugar estratégico en el comercio mediterráneo con dos puertos: uno en construcción en Nador y la ampliación de Tánger Med. Eso le permitiría prescindir de Ceuta y Melilla.

Operación Paso del Estrecho

Por otra parte, y como consecuencia del cierre de fronteras, resulta complicado que la Operación Paso del Estrecho (OPE) vuelva a realizarse en cooperación con Ceuta y Melilla.

El verano de 2020 fue la primera vez en 34 años que los marroquíes residentes en el extranjero no atravesaron las ciudades autónomas para disfrutar de sus vacaciones en Marruecos. La Operación se realizó con aviones especiales desde diferentes ciudades europeas y con dos rutas de barcos desde Francia e Italia.

Por el momento, los puertos españoles no tienen nada preparado para la OPE. No ha habido reuniones gubernamentales ni tampoco contactos a otros niveles. Las Delegaciones del Gobierno de Ceuta y Melilla no han recibido información para su organización. Tampoco en el Ministerio del Interior en Madrid saben nada. “Aún es pronto”, respondieron a la consulta de EL ESPAÑOL. Sin embargo, el año pasado, el dispositivo estaba preparado por si al final Marruecos se decidía a llevar a cabo la operación.

Las autoridades marroquíes sí han solicitado información a las navieras para conocer su disponibilidad y capacidad. Además, preparan barcos de gran capacidad con Francia e Italia -como el año pasado- por si España sigue sin abrir las rutas marítimas que conectan la Península con Marruecos.

Rabat negocia también nuevas rutas con otros puertos europeos. Incluso estudian la posibilidad de fletar ferris desde Portugal. Al mismo tiempo que los medios marroquíes no dejan de hablar la preocupación que existe en el “país del norte” (España) por la decisión que tome finalmente Marruecos.