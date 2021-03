Aragón dejará de vacunar el Jueves Santo y Cataluña y Castilla-La Mancha lo harán a medio gas

Las fiestas navideñas y el temporal Filomena ocasionaron un difícil inicio de la campaña de vacunación contra la Covid-19. Menos personal suponía menos dosis pinchadas y eso ralentizaba el objetivo de que el 70% de los españoles estuvieran vacunados en verano. Para esta Semana Santa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha transmitido a las autonomías que no permitan otro parón. Recomendación que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, no van a escuchar todas ellas, ni siquiera las de su propio partido.

Tras consultar a los colectivos sindicales de las diferentes comunidades autónomas de España, este diario ha confirmado que regiones como Aragón, Castilla-La Mancha o Cataluña paralizarán parte de su campaña vacunal contra la Covid en los días festivos.

Según confirman fuentes del Sindicato de Enfermería, SATSE, en el caso de las comunidades socialistas (Castilla-La Mancha y Aragón) los representantes de los trabajadores no tienen constancia de que se hayan citado personas para estas fechas.

Los casos de estas dos regiones son diferentes. Por un lado, Aragón ha confirmado que su decisión no se debe a falta de personal, sino a escasez de dosis. Ha sido la propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha descartado inmunizar durante los festivos de Jueves Santo y Viernes Santo porque "no habría material suficiente".

El caso de Castilla-La Mancha es diferente, puesto que, según fuentes del propio Gobierno regional, las informaciones de los sindicatos no son del todo ciertas y sí se vacunarán en algunos grupos específicos. Este es el caso del Hospital de Toledo que ha citado a los profesores para continuar la inoculación de los docentes con AstraZeneca.

Su vacunación sería algo más menor como lo que tiene planteado hacer Cataluña, que ha reconocido que no pondrán todo su músculo enfermero a trabajar al 100%. En su caso, fuentes de la consejería argumentan que muchos ciudadanos estarán de vacaciones, sobre todo Viernes y Sábado Santo.

Hay que recordar que el hecho de que una enfermera sea citada fuera de su horario laboral para trabajar un festivo supone unas primas en su nómina, uno de los puntos que más enfrentamiento ha creado entre las regiones. "Lo pagamos nosotros", apuntan.

Horas extra

La responsable nacional de Sanidad ha recomendado a los consejeros de todas las regiones inocular durante las vacaciones de Semana Santa y no detener el ritmo. Y, aunque muchas de estas comunidades reconocen que su intención era vacunar en estas fechas, echan en falta una partida presupuestaria para solventar todos los gastos que están suponiendo estas jornadas maratonianas.

"Vacunar laborales, festivos, día, tarde, y noche -afirman-, lleva un sobrecoste para las arcas regionales". A este respecto, Sanidad se ha lavado las manos y, como ha confirmado en declaraciones a EL ESPAÑOL, se remite a su escasez de competencias.

"Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y deben gestionar sus recursos", puntualizan a preguntas de este medio.

Bien es cierto que el tirón de orejas que recibieron las regiones cuando el ritmo de vacunación no era el esperado ha hecho que muchas aceleren sus campañas. Así pues, Andalucía, Murcia, Rioja, Castilla y León, Canarias, Extremadura y Galicia sí tienen previsto vacunar Jueves y Viernes Santo.

Estas regiones también están inoculando contra AstraZeneca los fines de semana de forma "habitual" como también hace Castilla-La Mancha o Cataluña.

Un descanso

En el caso de Cataluña, la inoculación durante estas fiestas será algo diferente, puesto que el propio secretario de Salut Pública, Josep Maria Armingon, ha confirmado que reducirán el número de profesionales aunque seguirán citando.

Según el consejero catalán, no van a convocar a todos los equipos de vacunación "al completo". Armingon ha explicado que pronostican que muchos catalanes no acudan a vacunarse porque estén de vacaciones en algún lugar de la región (está permitido el movimiento entre provincias). La idea, además, es aprovechar para dar un descanso a los equipos de vacunación.

El objetivo de todas las comunidades autónomas es hacer realidad el deseo de Carolina Darias de que se multiplique por tres el ritmo de vacunación actual. Una cifra que, según las estimaciones realizadas por este medio, se debería elevar hasta las 17 veces.

El ejemplo de la decisión tomada por Aragón para esta Semana Santa pone de manifiesto que la campaña no está vinculada únicamente a contratar sanitarios, sino también a que haya vacunas.

Las aspiraciones de las regiones para después de la Semana Santa están condicionadas por la llegada de nuevas remesas de Pfizer-BioNTech y Moderna, ya que se prevé que España no reciba nuevos lotes de AstraZeneca hasta, al menos, la primera semana de abril.

El sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia la situación de disparidad que se vive entre las diferentes regiones y reclama, como ha hecho en reiteradas ocasiones, que todas las comunidades autónomas deben vacunar del Covid-19 "los 365 días al año, durante las mañanas, tardes, festivos y fines de semana".

"No podemos parar siempre que la disponibilidad de vacunas así lo permita", han insistido desde el sindicato. Tras conocer la situación de las regiones trasladada a este medio, añaden que, si no cambia la situación pronosticada para Semana Santa, no se podrá "lograr el objetivo del 70%".

Últimos datos

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en España ya se han vacunado más de siete millones y medio de personas, por lo menos de la primera dosis.

Concretamente, el informe de vacunación de este lunes fija en 7.571.438 el número de dosis administradas, lo que representa el 89% de todas las que se han recibido. Asimismo, 2,6 millones de personas han completado ya la pauta de inmunización. De los 8,5 millones de dosis que ha recibido España, 7.800 han sido entregadas a Andorra.

A lo largo del fin de semana se han administrado en España 504.068 vacunas contra el coronavirus, y 98.367 personas más recibieron la segunda dosis.

Los datos indican que hasta el 28 de marzo se han recibido en España 5.811.195 dosis de Pfizer, con 5.733.355 administradas; 650.400 correspondientes a Moderna, con 437.401 ya inoculadas; y 2.060.500 de Astrazeneca, con las que se ha vacunado a 1.400.683 personas.