Podemos pide al PSOE que "eche atrás" el proyecto de Ley de Vivienda y que cuide de la coalición

La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha pedido al PSOE que "se eche atrás "con su proyecto de Ley de Vivienda y cuide el Gobierno de coalición, que es "lo mejor que le ha pasado a este país en función de lo que votó las pasadas elecciones"



Así lo ha dicho Serra este sábado en el transcurso de la manifestación celebrada en Madrid en el marco de las concentraciones convocadas en distintos puntos de España bajo el lema "20M, por una ley que garantice la vivienda".



"Hay que parar los pies a los fondos buitre", ha subrayado Serra, para quien es inaceptable que las familias y los jóvenes no tengan para pagar el alquiler, que haya tantas familias deshauciadas y que las grandes constructoras manden tanto".



Ante la decisión del PSOE de rechazar la limitación de precios máximos que exige el ministerio de Derechos Sociales y proponer, en su lugar, modular la actual desgravación del 60% en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual como mecanismo para la contención de precios, Serra ha manifestado que se trata de una propuesta inasumible porque beneficia a los grandes propietarios.



El acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE no es "solo entre partes, sino también con la ciudadanía", ha subrayado Serra quien ha criticado que el PSOE haya estado siempre "sosteniendo el modelo productivo que se basa en la especulacion de la vivienda".



También ha participado en la concentración la candidata de Más Madrid a las elecciones en la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, Mónica García, quien ha insistido en que es el "momento de ponernos en hora con el resto de países europeos que sí han puesto regulaciones" a los alquileres.



"Como a la señora Ayuso la regalan los pisos para sus estancias desarrolla una política de inmobiliaria", ha comentado en relación a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de no proteger a los ciudadanos, mientras resaltaba que quien sufre la falta de vivienda "no se plantea si el problema es comunismo o libertad sino que tenemos un derecho que no se cumple".

Convocatorias en toda España

Las concentraciones han sido convocadas en distintas ciudades españolas, como Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Huesca, Murcia o Logroño, entre otras.



Los participantes han leído un manifiesto en el que se advierte al Gobierno de que la Ley de la Vivienda será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio y que propone 8 medidas.



Entre ellas destacan la necesidad de asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, la regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio o la modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.



Según los datos de los convocantes, hay más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones en riesgo de exclusión social, más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el el tercer trimestre de 2020.



Además, critican que en España el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos 2 , y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden formarse.



La concentración convocada en Madrid por a Plaraforma Antideshaucio, el movimiento Nadie sin hogar, los Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, además de CCOO y UGT, entre otros, ha confluido en la madrileña Puerta del Sol con una manifestación en contra de la privatización de las pensiones y ambas marchas se han dirigido al Congreso de los Diputados.