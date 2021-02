Aznar reivindica el centro y dice que habría votado por Hillary o por Biden

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha asegurado que él "nunca hubiese votado a Trump" y que se hubiera decantado antes por "Joe Biden o Hillary Clinton". Aznar ha sido entrevistado por el periodista Jordi Évole en La Sexta con motivo del 25 aniversario de su primera victoria electoral en 1996, donde también ha defendido el respeto a la ley y a las instituciones.

A la pregunta del periodista sobre si con el expresidente de los EEUU, Donald Trump, hubiese tenido la misma relación que tuvo con Bush, Aznar ha respondido de forma tajante: "No. Le voy a decir una cosa, yo nunca hubiese votado a Trump, nunca"; al tiempo que ha asegurado que, "sin duda", hubiera votado antes a "Joe Biden o Hillary Clinton".

"Lo cual no quiere decir que me gusten parte o alguna de las políticas que han hecho o que no me gusten otras", ha detallado Aznar, para después reivindicar que "hay otras cosas por encima de eso y esas deben prevalecer".

#LoDeAznar desvela que nunca votaría a Trump: "Hubiera votado a Joe Biden o Hillary Clinton, sin duda" https://t.co/tIhcW6iOlF — laSexta (@laSextaTV) February 28, 2021

"La monarquía es ley"

Aznar también ha sido preguntado por el rey Emérito y ha considerado que los "errores lamentables" del Rey Juan Carlos no deben "empañar" el legado institucional de quien fuera jefe del Estado, dado que la monarquía es "Constitución, ley, estabilidad y posibilidad de progreso".

A su juicio, el Rey Juan Carlos, "al margen de los episodios" por los que se les investiga, ha sido "decisivo" para "el progreso histórico de España". "Es el recuerdo que quiero mantener. Los errores, en mi opinión, son errores lamentables que no empañan ni eliminan la posibilidad de ensalzar ese legado", ha explicado.

Y ha destacado también la "relación institucional impecable" que mantuvieron durante su etapa de Gobierno.

Al ser preguntado expresamente qué se le pasó por la cabeza, dado que ha sido inspector de Hacienda, cuando se enteró de que el rey de España no pagaba todos sus impuestos, Aznar ha señalado que, "no es por ser inspector de Hacienda, más bien por ser contribuyente" y ha agregado que "las normas están para cumplirlas" y "hay que respetarlas".

"La ley está para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?", se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

Preguntado por un hipotético regreso a España del Rey Juan Carlos, Aznar ha recordado que es "un ciudadano" que puede regresar "cuando quiera" porque "no está acusado de ningún delito" y en nuestro país "no existe la figura del exilio" como, en su opinión, denuncian algunos representantes políticos.

"No es una cuestión de gusto, puede volver cuando quiera", ha defendido el ex jefe del Ejecutivo, que ha lamentado que personas ahora "con responsabilidad" no crean "conveniente" que el rey emérito pueda regresar a España. "La monarquía es Constitución, es ley y estabilidad", ha recalcado.

"Fue rebelión"

Al ser preguntado por el conflicto catalán Aznar ha afirmado que "no puede ser que dar un golpe de Estado resulte gratis".

"Quien rompe los pactos constituciones debe pagar los platos rotos", ha señalado el expresidente, quien ha criticado que después de "dar un golpe de Estado, la conclusión es que los golpistas pueden andar por la calle libremente cuando quieran".

A la pregunta de si indultaría a los políticos condenados por el procés, Aznar se ha mostrado contrario: "Los indultos hay que valorarlos individualmente en función de los hechos acreditados, cada indulto es una pieza distinta, no me arrepiento de haber dado un indulto, pero yo no indultaría a los que han dado un golpe de Estado".

Del mismo modo, Aznar ha valorado que lo ocurrido en Cataluña "fue una rebelión con todas las de la ley" a pesar de que la sentencia no lo recoja de esa forma: "Yo respeto todas las sentencias, pero para mí eso fue una rebelión con todas las de la ley, respeto la sentencia pero puedo tener mi interpretación".

"No recibí sobresueldos"

Sobre la financiación irregular del Partido Popular, Aznar ha asegurado que no ha conocido "semejantes cosas" y que de haberlo hecho "las hubiera evitado", pues la corrupción le parece "inaceptable".

"Los que he conocido, los he corregido de manera absolutamente drástica y, por lo tanto, que algunas personas puedan haber cometido algún tipo de acción irregular es posible, pero que eso se extienda a toda una organización, como se pretende, para hacer una especie de causa general en contra del PP me parece absolutamente injusto e inaceptable", ha criticado el expresidente, quien ha reivindicado "la historia del PP", la cual dice que "tiene más luces que sombras".

"El PP ha sido de los partidos más importantes de España durante mucho tiempo y de Europa durante algún tiempo, yo entregué un partido y un escenario unido. No es el mejor momento del partido, pero los partidos, como las familias, tienen sus puntos altos y bajos", ha añadido.

Finalmente, sobre si él mismo recibió algún sobresueldo se ha mostrado tajante: "Si me preguntas si tengo algo de qué avergonzarme, la respuesta es que 'no' y si de haberlo conocido, lo hubiese corregido, la respuesta es que 'sí'". Y ha reiterado que él no ha recibido "un sobresueldo nunca".