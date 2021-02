Felipe González sobre Podemos: "Quien no apoya a las Fuerzas de Seguridad no merece gobernar"

"El que es incapaz de apoyar a las Fuerzas de Seguridad que nos garantizan una convivencia sin violencia no merece gobernar. Repito, no merece gobernar". Con estas duras palabras ha respondido Felipe González Márquez (Sevilla, 1942) a las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cuyo partido alentó las manifestaciones en favor del rapero Pablo Hasél y no salió a defender a los agentes agredidos.

En una entrevista para El Confidencial, el expresidente del Gobierno ha denunciado la dificultad de construir un "proyecto de España" con quién no "quiere que exista un proyecto de España".

"Algunos de los socios externos del Gobierno lo expresan en la tribuna del Parlamento cuando dicen que les importa un higo el proyecto de España", ha asegurado González en una entrevista en la que ha dejado más que latente su preocupación "diaria" por lo que pasa en el panorama político en España.

En un contexto en el que la monarquía se ha puesto en duda, hasta por los rotulistas de RTVE, González realiza una ferviente defensa de la corona. Tanto por parte del rey Emérito, Juan Carlos I, del que reseña su ayuda al país como un acto "invaluable", como por el actual jefe del Estado, Felipe VI.

Del actual monarca, González reconoce su valor en los acontecimientos de 2017 en Cataluña. Para el expresidente, el papel de Felipe VI durante su intervención en el 3-O fue, "impecable".

De hecho, González asegura que el Rey cubrió el hueco del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "En esa intervención -recuerda-, estaba cubriendo el hueco de lo que debería haber hecho con toda contundencia el presidente del Gobierno. Y es amigo mío Rajoy. Pero él estaba supliendo eso".

Aunque rehúse a comparar el discurso de Felipe VI en el 3-0 con el de su padre el 23-F, González recuerda que se hicieron con "la misma significación de la defensa de la Constitución y de la convivencia".

Defensa a la Monarquía

Sobre Juan Carlos I, el expresidente socialista ha calificado su aportación a la gobernanza "y a la proyección internacional de España" de algo "indiscutible". "Pueden criticar lo que quieran", ha sentenciado.

En un momento en el que hay cada vez más partidos en el Congreso que defienden la república y el debate vuelve a estar de actualidad, el líder socialista rechaza la contraposición entre monarquía y república.

"Si se nombraran las mejores democracias del mundo, nos encontraríamos con que la mayoría son monarquías parlamentarias", ha reivindicado González.

En el transcurso de la entrevista, además de analizar la situación política del país, González ha tenido también tiempo para hablar de una gestión "extraordinariamente positiva" ante la pandemia del coronavirus Covid-19 por parte de las autoridades europeas.