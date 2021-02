2 de 12

El 20 de febrero, día de la primera votación de la investidura de Calvo-Sotelo, se bajó del taxi que había cogido en Barajas en la Plaza de Neptuno, a bastantes metros del Congreso. Hasta allí llegaban las vallas del perímetro de seguridad establecido para la solemne sesión. "Tuve que subir andando, lo recuerdo perfectamente. Con barriga, maletas... que entonces no eran de ruedas". Un problema que, para su sorpresa, no se le presentó el lunes 23. "Cuando llegué le dije al taxista: ‘Me tendrá que dejar abajo, en la plaza, porque habrá vallas’. Y me dijo: ‘Pues no hay’ Entonces le dije que me subiera a la puerta. Habían dejado el camino expedito. Alguien habría dado instrucciones".

Balletbò fue la única diputada que pudo abandonar el Congreso, dado su estado, e incluso hablar con el Rey aquella noche. Pero antes habló con el entonces recién elegido primer presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. "¿Tú cómo es que has salido? Me preguntó. Y luego me dijo: ¿Y fuera estaban los otros? Y yo le dije: ‘Pero vamos a ver, Jordi, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? Porque yo he conseguido convencer a uno, de verde, pero en la puerta otro de verde me quería meter dentro. Pero dame el teléfono de la Zarzuela'. ¿Y para qué lo quieres? Me preguntó. Y yo le dije: `Hombre, Jordi yo creo que este chico se juega algo, digo yo'. Me contestó: ‘Ah, claro, pues ya le llamaré’".

Balletbò relata que "el Rey me preguntó cosas muy militares, que cuantos eran, cómo estaban dispuestos, etc Pero su primera respuesta fue que si había algún herido. Yo le dije que hasta que yo salí no. La conversación se iba interrumpiendo, porque le estaban llamando de las capitanías generales. Me dijo que si había reconocido a alguien y le dije que a Tejero, que mi compañero diputado Juli Busquets, que había sido de la Unión Militar Democrática (UMD), me había dicho que era él".