Simón pide más medidas para frenar los contagios: "Las UCI no pueden soportar más la presión"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reclamado más medidas para intentar frenar el avance de los nuevos contagios de coronavirus.

La presión hospitalaria no para de subir. Con un 40% de ocupación de las camas UCI por pacientes con Covid-19, Simón ha advertido de que "no pueden soportar más de lo que están soportando".

Si España no consigue reducir el número de contagios de manera rápida, "vamos a tener un sistema sanitario en una situación muy crítica, si no lo está ya", ha advertido Simón este lunes en rueda de prensa, después de que el Ministerio de Sanidad haya notificado 93.822 nuevos contagios y una incidencia acumulada de 884 casos por cada 100.000 personas en los últimos 14 días.

🏥 Pacientes COVID-19 ingresados en España desde el inicio de la pandemia pic.twitter.com/yFmejuDV6o — Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) January 25, 2021

El Ministerio de Sanidad calcula que la sobrecarga en las unidades de cuidados intensivos se puedan prolongar al menos dos o tres semanas más.

Este lunes, España ha registrado el peor fin de semana de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha notificado 93.822 nuevos casos de Covid-19 este fin de semana, unas cifras muy superiores a las del fin de semana anterior, cuando el departamento que dirige Salvador Illa comunicó 84.287 casos positivos.

En total se han contagiado en nuestro país 2.593.382 personas desde que se desató la emergencia sanitaria a mediados del pasado mes de marzo. Y a este récord de casos notificados se suma una incidencia acumulada en máximos históricos: se sitúa ya en 885 frente a los 828 casos del viernes.

Más allá del confinamiento

La transmisión del virus se puede reducir "muy rápido con muchas medidas" no sólo con un confinamiento, ha señalado el director del CCAES, que considera que "en muchas comunidades autónomas se está haciendo un confinamiento de facto en el que hay muy pocos incentivos para salir de casa".



"Pasearte tu solo por la calle no es de riesgo, tenemos que ampliar ese concepto", ha señalado al ser cuestionado sobre si es necesario decretar un confinamiento domiciliario.



Y ha aludido a las "fiestas que hemos visto por todas partes" para reclamar que la gente sea "más razonable": "No podemos dejar que pase lo que en la primera ola de nuevo". "No me parece razonable que, a estas alturas, con lo poco que queda, semanas o algún mes para vacunar a todos nuestros vulnerables, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta antes de tiempo", ha recalcado.



El director del CCAES considera que hay "ya muchos ejemplos en los que desgraciadamente si no hay un control externo parece ser que en muchos puntos la gente no cumple" y ha advertido de que quedan meses de vacunación, por lo que no podemos poner la esperanza para cortar el contagio en la vacuna "a corto plazo" aunque sí a medio y a largo.



Descarta dimitir

Simón ha descartado este lunes presentar su dimisión después de que el Gobierno anunciara que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deja su cargo este martes para centrarse en la campaña electoral de Cataluña.

"He conocido a siete ministros desde que estoy en el Ministerio", ha recordado Simón en la rueda de prensa, en la que ha asegurado que no cree que "el cambio de un ministro" deba provocar "que tengan que dimitir todos los funcionarios" de Sanidad. "Como no debería de ser", ha apuntado.

Illa dejará este martes el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer su sustituto, según ha informado Moncloa.

Ya el pasado mes de diciembre, cuando se dio a conocer que Illa sería el candidato de los socialistas catalanas, el Gobierno barajaba la posibilidad de que fuera la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, la que le sustituyese.