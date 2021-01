Andalucía mantendrá la educación presencial incluso si la Junta pudiera decretar el confinamiento

El miedo a la Covid-19 no puede justificar la ausencia del alumnado en los centros educativos. En ese aspecto se mantienen firmes desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. No se van a suspender las clases presenciales aunque el Gobierno central permitiera a la Junta aplicar el confinamiento domiciliario, tal y como ha pedido, en municipios donde la tasa de incidencia se dispare. En estas localidades ya ha suspendido toda la actividad no esencial.

En un encuentro con periodistas, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha repetido en varias ocasiones que los centros educativos son "espacios seguros como se ha demostrado desde el inicio del curso". Todo ello, ha incidido, gracias a la responsabilidad y el compromiso de los docentes, de las familias y del alumnado.

A diferencia de lo ocurrió a final del curso pasado, todos los centros andaluces están preparados para impartir la docencia presencial con las máximas garantías, pero también para una vuelta a la situación excepcional de una docencia telemática, asegura el consejero.



En el balance del primer trimestre, la Consejería de Educación destaca que los 7.099 centros funcionan "con cierta normalidad" a pesar de enfrentarse al "reto más importante de su historia" por la pandemia de la Covid. Esta circunstancia ha exigido una inversión extra de 710 millones de euros hasta elevar el presupuesto educativo a 7.400 millones.



Con ese dinero, entre otras cuestiones, se ha logrado dotar de infraestructura informática para que no ocurra como el curso anterior, cuando se cerraron los colegios y hubo 90.882 alumnos que quedaron desconectados de la enseñanza.

Aumento de absentismo

Sin embargo, el absentismo escolar en Primaria se ha duplicado respecto al pasado año. Según el balance del primer trimestre del curso escolar, frente a 6.152 protocolos abiertos por absentismo en el primer trimestre del curso 2019-2020, en este se han registrado 11.427 casos.

Muchos padres han decidido que sus hijos no asistan a clase por temor a un contagio ante el avance de la cepa británica y piden a la Consejería que se impartan las clases de manera telemática.

Así ha ocurrido en la comarca del Campo de Gibraltar, especialmente en La Línea de la Concepción, donde la tasa de absentismo supera el 90%. No obstante, desde la Junta insisten en que la actividad escolar seguirá siendo presencial y con posibilidad de clases vía online en Secundaria. En esta etapa, ese absentismo ha disminuido de 23.569 casos a 16.005 porque gran parte de los centros ha optado por un modelo híbrido.

Estos datos suponen el 1,52% de 1,8 millones de estudiantes. Sin embargo, tan solo algo más del 53% de los centros ha elaborado programas al respecto.

Para combatir el absentismo en relación a la Covid, la Junta se ampara en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 30 de noviembre de 2020. Falló en contra de la petición de medio centenar de padres que pedían otras alternativas para que sus hijos no acudieran a clase por temor a un contagio.

El tribunal andaluz sostuvo que era la exclusiva decisión personal de los recurrentes la que realmente estaba "impidiendo y limitando el derecho a la educación". El juez la tildó además de "una actitud y decisión exclusivamente personal" con la que trataban de imponer "sus propios intereses particulares sobre los intereses generales".

El absentismo solo podía justificarse, según el TSJA, ante una patología del alumno o de algún familiar conviviente en el domicilio. En esta circunstancia, hay un total de 6.615 alumnos en Andalucía.