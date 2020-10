Javier Imbroda: "Ser liberal en España es un oficio de riesgo"

El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda Ortiz (Melilla, 1961), jamás imaginó que acabaría en política. Lo supo un tiempo después de que el destino le pusiera por delante al expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Este exentrenador de baloncesto -17 temporadas en la ACB a sus espaldas- sintió 'un flechazo a primera vista'.

Se dejó llevar, al principio como independiente, hasta que se afilió durante las horas bajas de la formación. Poco tiempo después, la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, decidió adelantar las elecciones al 2 de diciembre y se produjo el vuelco político tras 37 años de hegemonía del PSOE.

A finales de enero, el también exseleccionador nacional español, que consiguió la primera victoria de España frente a los Estados Unidos de la NBA, cogió las riendas de la Educación y del Deporte en Andalucía. Lo hizo tras alcanzar su partido un acuerdo de coalición con el PP.

Todo un reto, que le apetecía y para el que tiene claro que está de paso. No obstante, a tenor de los acontecimientos políticos a nivel nacional y regional, cada vez tiene más claro que "ser liberal en España es un oficio de riesgo", asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

Unos días después de la moción de censura presentada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, Imbroda rehúsa pronunciarse sobre ella. "No estamos ahora para valorar las estrategias de otros partidos, sino para salvar vidas y atender las necesidades de los ciudadanos en un momento muy complicado".

El papel de árbitro

A su juicio, el papel de su partido tiene que ser de arbitraje del bipartidismo sin renunciar a ganar o a gobernar. "Cs nació para eso, pero se trata de una formación que necesita ser entendida porque no tiene una base electoral 'hooligan' que, pase lo que pase, va a seguir votando a las mismas siglas". En las elecciones del pasado 10 de noviembre, perdió algo más de 2,5 millones de votos, pasando de 57 a 10 escaños.

De ahí que considere que es "un oficio de riesgo" y resalte el papel de la actual presidenta de Ciudadanos, Arrimadas. "Inés consensúa o, al menos, lo intenta, pero no es fácil porque, por un lado, tiene que ser el dique de los separatistas y, por otro, árbitro del bipartidismo".

De hecho, hace unos días volvió a llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que "el Gobierno tome el control y declare el estado de alarma si es necesario".

La situación de los centros

Lo que jamás imaginó es que iba a tener que enfrentarse, en el sentido más amplio de la palabra, a la Covid-19. En marzo dio positivo, pero pasó bien la enfermedad. Por otra parte, el virus no se está cebando especialmente con los centros educativos andaluces.

De los 7.099 colegios, solo están cerrados al completo siete y 324 aulas, lo que supone un 0,4% del total. Por ello, un mes y medio después del comienzo del curso, Imbroda sigue pensando que "los centros educativos son, probablemente, los lugares más seguros de toda nuestra sociedad".

El consejero Javier Imbroda, durante su visita al Colegio San Juan de Antequera en Málaga. Junta de Andalucía

Alaba el papel de los docentes en la prevención del contagio, pero también el comportamiento de los alumnos, que siguen el protocolo marcado. Con la incorporación de 8.000 profesores y más personal de limpieza, este doctor en Educación asegura sentirse con "satisfacción contenida porque el virus no da tregua".

Existían temores, pero para ello la Consejería de Educación ha trabajado durante muchos meses con la de Salud, con la colaboración de los centros y sus directores, insiste el consejero.

-¿Por qué cree que hubo tanta confusión al principio de curso y dos huelgas de profesores?

-Creo que hoy en las redes sociales corre mucha desinformación y mucho ruido que no corresponde bajo ningún concepto a la realidad. El ruido se nota mucho más que un trabajo continuo y discreto que se hace sin pausa.

"También hubo muchos intereses políticos y una oposición, con el PSOE a la cabeza, que ha tenido a muchos colectivos asociados a su ideología durante casi 40 años. Estos han presentado la vuelta a las aulas como una especie de apocalipsis. El PSOE es un maestro en esto y tiene la maestría de desinformar y de manipular, desde la más absoluta irresponsabilidad", apostilla.

Sobre la convulsa situación vivida en la Consejería con el cese y dimisiones de varios responsables, es consciente de que cuando uno está en la toma de decisiones puede equivocarse.

La educación en España

A su juicio, la educación en España en general y, en particular, en Andalucía "es muy mejorable". Por ello se muestra totalmente en contra de la medida del Ministerio de Educación sobre la retirada del límite de suspensos para poder pasar de curso en el contexto de la pandemia. Será el equipo docente el que evalúe y tome la decisión, independientemente del número de materias que haya aprobado.

Imbroda razona: "La medida se ha tomado sin consenso ni diálogo con las comunidades y va en contra de la mentalidad del esfuerzo, pero viendo cómo actúa este gobierno en general, ya no sé si me sorprende o no. ¿Adónde nos va a llevar este gobierno que quiere romper todas las normas?".

-¿Cree que la situación hubiera sido otra si Albert Rivera hubiese pactado con Pedro Sánchez?

-Da la impresión de que se ha querido responsabilizar de la situación actual a Albert porque se sigue pensando que fue el responsable de no llegar a un acuerdo. El único responsable fue Sánchez, que no quiso pactar con Cs. Su opción era Podemos y ha engañado a la sociedad española.

A continuación, prosigue: "Si finalmente hubiera habido un pacto, claro que estaríamos en otra situación". Al respecto, Imbroda hace esta reflexión: "Qué casualidad que la inestabilidad política e institucional coincida con la irrupción de Sánchez en la política nacional. Lo que jamás podríamos imaginar que iba a ocurrir en este país, ha ocurrido. Va rompiendo puentes por donde pasa. Es para reflexionar".

Sobre la situación de su partido en Andalucía, admite la existencia de discrepancias en el seno de Cs tras la última remodelación del Gobierno andaluz, aunque no se moja. "Las hay en todas las organizaciones y no hay que ocultarlas, pero se tienen que gestionar para que no pasen de ahí". A su juicio, tener 21 diputados y presencia en un gobierno autonómico es muy importante.

De nuevo en el Gobierno

De ahí que vea a Ciudadanos de nuevo gobernando en Andalucía y espera que así sea. Su lucha contra un agresivo cáncer de próstata y su mentalidad deportista le han hecho ser positivo.

Javier Imbroda, entrenador de baloncesto, ha fichado por Ciudadanos. Narrta Media

Lo que no tiene claro es si él va a continuar. "Mi mujer me dio su apoyo, pero me dijo que solo una legislatura". En otra ocasión, aseguró que su vida estaba resuelta por otros caminos, que estar en política no es una cuestión de necesidad. "Dure lo que dure el camino, aportaré todo lo que pueda".

-Una última pregunta: ¿qué es más complicado? ¿La alta competición o estar en primera línea de la política?

-La política exige mucha dedicación, básicamente por la presión a la que estás sometido por tu exposición pública permanente. Pero creo que la alta competición es mucho más exigente que la política y sobre todo más noble.