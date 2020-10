Arrimadas llama a Sánchez para que "tome el control" y pide al PP que apoye un estado de alarma

Inés Arrimadas ha anunciado este viernes que ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que "el Gobierno tome el control y declare el estado de alarma si es necesario". Lo anunció en la sede de Ciudadanos, flanqueada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ambas instituciones lideradas por el Partido Popular.

Arrimadas ha señalado que Pedro Sánchez tendrá "los 10 diputados de Ciudadanos leales a España para apoyar y prorrogar el estado de alarma" y ha pedido al Partido Popular que, "como partido de Estado, apoye estas medidas si es necesario".

La líder de Ciudadanos ha señalado que "la situación es muy preocupante" y que "las Comunidades no pueden seguir tomando medidas de forma individual" que luego están sujetas a "decisiones de los tribunales" muy dispares. Por eso, ha pedido que vuelva el mando único: "Queremos que el Gobierno tome el control. No puede ser que se siga lavando las manos, hay que tomar medidas contundentes que eviten que tengamos que volver a otro confinamiento estricto".

Para ello, Arrimadas aseguró que el Gobierno tendrá el respaldo de Ciudadanos. "Me temo que el Gobierno no está tomando medidas porque no está seguro de tener los apoyos suficientes en el Congreso. Así que aquí tiene a 10 diputados, leales a España para aprobar el estado de alarma si es necesario y aprobar un plan nacional de contención de la segunda ola".

Al mismo tiempo que pide "medidas contundentes para frenar el virus", Inés Arrimadas pidió también "un plan de rescate para los sectores que se vean más afectados por las restricciones".