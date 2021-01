El experto de Zapatero en epidemias recomienda un nuevo estado de alarma y confinamiento en casa

Las peticiones de las comunidades autónomas no han sido escuchadas: el Gobierno de España no tiene en mente un nuevo confinamiento domiciliario. Una medida que podría controlar la tercera ola de la Covid-19 y que apoyan expertos socialistas como el que fuera secretario general de Sanidad con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, José Martínez Olmos.

Olmos, que gestionó la labor técnica y la portavocía de la última gran epidemia que vivió España (la gripe A), defiende una modificación del estado de alarma para controlar de la forma "más rápida posible" la tercera ola. Un cambio legislativo que permitiría un confinamiento en las zonas con peores datos de la Covid previo paso por el Congreso de los Diputados.

En contra de lo que está manifestando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Olmos cree que las medidas en manos de las comunidades autónomas no son suficientes para detener la propagación de la Covid de una forma rápida. Esta tercera ola, asegura, “es diferente a la segunda”.

"Tenemos tres grandes diferencias respecto a octubre: se está intensificando el crecimiento, la situación es más homogénea (es decir, no hay tanta diferencia de una comunidad a otra) y es necesario gestionar un plan de vacunación".

Controlar la incidencia

El socialista y exsenador explica a EL ESPAÑOL que estos tres pilares son los que hacen que las comunidades no puedan detener el virus con las medidas que ya se han aprobado. Por lo menos, no de una forma lo suficientemente "ágil" como para que este tercer pico no interfiera en la vacunación contra la Covid.

Además, y como él mismo insiste, en la segunda ola no se consiguió doblegar la curva, como si ocurrió en la primera. "Cuando llegamos a 190 casos por cada 100.000 habitantes volvieron a subir los contagios. No fuimos capaces de doblegar la curva hasta los 18 casos como ocurrió durante la primera ola", explica.

Eso sí, Olmos quiere un confinamiento domiciliario, pero no en toda España. "El estado de alarma debe modificarse de tal forma que las comunidades o provincias que sobrepasen los parámetros de riesgo de Sanidad se confinen". No volver a marzo, sino establecer un confinamiento domiciliario para aquellos lugares que estén en una situación de "riesgo muy grave".

Los parámetros a los que hace referencia Olmos son los que se marcaron con las comunidades en el mes de octubre. Estos consideraban un riesgo alto si existía una incidencia acumulada a 14 días (casos por cada 100.000 habitantes) mayor a 250, si las UCI tenían una ocupación de pacientes con Covid mayor a un 15% y si, en planta de hospital, superaban el 25% de las camas. Además, también se valoraba el porcentaje de infectados mayores de 65 años y la tasa de positividad (positivos en pruebas realizadas).

Con todo ello, Olmos no cree que Illa esté errando y que con sus medidas no se pueda bajar la incidencia del virus, sino que se hará de una forma "mucho más lenta". Cree que, si no se modifica el estado de alarma y se ponen en marcha los confinamientos autonómicos, se podrá reducir "la presencia del coronavirus", pero "se tardará más en "bajar la mortalidad".

Peor situación Covid

A nivel legislativo, es preciso recordar que, aunque Sanidad diera su brazo a torcer, habría que pasar por las Cortes. Si se decidiera modificar el estado de alarma para que las comunidades autónomas tengan potestad de autoconfinarse, la ley necesitaría ser aprobada por las Cortes con mayoría.

Una mayoría que le podría costar conseguir al Gobierno de Pedro Sánchez. La última vez que lo tuvo que ratificar contó solo con el apoyo de 194 diputados (PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y los cuatro diputados del PdeCAT).

En el momento en el que se aprobó el anterior estado de alarma, España tenía una incidencia acumulada de 452, un 13,5% de camas de hospital ocupadas por pacientes Covid y un 25,5% en las UCI. Ahora, la IA es de 638, la saturación de las UCI está en un 32,71% y la hospitalaria en un 18,61%.