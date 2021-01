Interior expedienta al jefe de Policía del aeropuerto de Granada por la llegada de magrebíes de Canarias

El jefe de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Granada acaba de abrir un expediente disciplinario al inspector responsable del puesto fronterizo del aeropuerto de esa ciudad por no identificar a los ciudadanos magrebíes que llegaban en un vuelo procedente de las Islas Canarias.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el desencadenante fue la llegada al aeropuerto de Granada el pasado 14 de diciembre de un vuelo procedente de Gran Canaria. Entre sus pasajeros había 12 ciudadanos magrebíes y subsaharianos.

Una semana atrás, el inspector al que ahora se le abre expediente había recibido una nota interna del jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada.

En ella los responsables de esa unidad le revelaban una reciente operación que había llegado a buen puerto: habían logrado desarticular una mafia que operaba desde Lanzarote y empadronaba a inmigrantes en Granada. La organización les facilitaba, a cambio de un dinero, documentación falsa con la que poder acreditar que ese era su lugar de residencia.

La Brigada Provincial de Extranjería de Granada aprovechaba esa nota interna para pedirle al responsable policial del aeropuerto que realizase un despliegue con el que comprobar si podrían existir "otras posibles conexiones criminales" cuyo objetivo sea el de desembarcar en la provincia utilizando "nuestro aeropuerto para acceder a la península".

Expresamente se citaban como elementos de actuación policial la normativa sobre identificación de personas que, precisamente, es la que restringe esta práctica policial a unos requisitos muy tasados que, según las fuentes policiales consultadas, no llegaron a darse.

"Aplicó la normativa vigente"

"Esta medida que pretende sancionar a quien se limitó a aplicar la normativa vigente, es incompatible tanto con las restricciones que en materia de identificaciones establece la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, como con la interpretación operativa que de la diligencia de identificación hace la Secretaría de Estado de Seguridad en su Instrucción 7/2015", afirman desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Siguiendo las instrucciones que había recibido, el inspector al mando del puesto

fronterizo dispuso realizar comprobaciones en las listas de pasajeros de los vuelos. Detectó así ciudadanos con rasgos magrebíes a los que se observó abandonando el

aeropuerto en medios de transporte públicos como otros pasajeros.

Ninguno de ellos fue recogido a las puertas del recinto por ningún vehículo privado. "En ese caso, habría sido un claro indicio de organización criminal como la que se había ordenado detectar".

Evitar "discriminación racial"

Las fuentes consultadas aseguran que la no identificación de los viajeros de origen magrebí por la que ahora se pretende sancionar al funcionario se ajusta plenamente a la legalidad. "El Código de Fronteras Schengen establece que el cruce de fronteras interiores no está sometido a inspección alguna de las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, y el vuelo era de carácter interior por lo que no cabía la práctica de

controles fronterizos".

La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, tasa en su artículo 16.1 los supuestos en los que se puede requerir la identificación de personas. Esa normativa limita esta práctica policial "a la existencia de indicios sobre su

posible participación en la comisión de una infracción o a la prevención de la comisión

de un delito".

Esta práctica ha de estar sometida "a criterios que eviten la discriminación por origen étnico o racial", dicen desde el SUP. "Ninguno de estos supuestos se producía en

ese vuelo y la propia Secretaría de Estado de Seguridad, en su Instrucción 7/2015,

circunscribe la identificación de ciudadanos a la existencia objetiva de alguno de los

dos supuestos establecidos en la citada norma".

"La no identificación de estos pasajeros magrebíes, en definitiva, no se produjo porque

no existían en ese momento indicios ni de la comisión de un delito ni de su

participación en una infracción administrativa", inciden desde el sindicato policial.

El Programa Nacional para la Aviación Civil (PNS) exige además que los inmigrantes que tomen un vuelo nacional deben estar identificados para coger un vuelo comercial. No es la única normativa que incide en esa línea. La Ley Orgánica 4/2000 exige a las compañías aéreas que comprueben la validez y vigencia de los documentos de esos

ciudadanos. "Si todos ellos habían embarcado previamente en el aeropuerto de origen, solo podrían haberlo hecho con documentación acreditada y verificada allí".