Andalucía califica de "desleal" al Gobierno por no informar de la llegada de inmigrantes a Granada

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha criticado este martes la "deslealtad" del Gobierno de España con el Ejecutivo andaluz por no haberle informado de la llegada de inmigrantes al aeropuerto de Granada procedentes de Canarias.



Hasta el momento el Gobierno andaluz no ha obtenido ninguna respuesta del gabinete de Pedro Sánchez en relación con los vídeos con la llegada de un grupo de inmigrantes al aeropuerto de Granada y ha reconocido su sorpresa porque "la Junta sabía que iban a venir vuelos a Málaga y a Sevilla, pero no se le comunicó nada de Granada".



Ha confiado en que a lo largo del día la Junta obtenga una explicación del Ejecutivo y ha recordado que Andalucía tiene un cierre perimetral para limitar los contagios de coronavirus y solo se puede entrar en la comunidad por motivos justificados.



En una entrevista en el programa de Canal Sur Televisión "Mesa de Análisis", Marín ha dicho desconocer "con qué autorización han venido (esos inmigrantes) a Andalucía".

A lo largo de esta semana, cerca de 200 inmigrantes han sido trasladados hasta Granada provenientes de las Islas Canarias. Estas personas se estaban alojando en los campamentos improvisados del muelle de Arguineguín y en hoteles reconvertidos en centros de acogida.