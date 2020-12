El Gobierno convertirá Canarias en un 'gran CETI' con "7.000 plazas estables" para inmigrantes

La prueba evidente de que la crisis migratoria tiene superado al Gobierno es que toda la información oficial que corre es difusa, y que la única que entra en detalles cuesta arrancársela a los Ministerios.

Y un síntoma confirma que todos los departamentos implicados están nerviosos con esta llegada masiva de 17.000 migrantes en lo que va de año a las islas Canarias procedentes de las costas marroquíes y del Sáhara Occidental: que ante cualquier dato conflictivo, remiten a otro Ministerio: "Eso es de Interior", "eso háblalo con Inclusión"... y así.

Pero una cosa es cierta, y es que como se temían las ONG hace unas semanas, las Canarias sí se van a convertir en 'un enorme CETI' (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) con "plazas estables para 7.000 personas". Este periódico ha podido confirmar en fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ahora mismo se están "instalando carpas y luego se irán sustituyendo por plazas estables en inmuebles y prefabricados".

Dos centenares de inmigrantes trasladados al campamento provisional del Ejército en Barranco Seco, en Gran Canaria.

Así se pretende hacer frente a la entrada de miles de personas en el circuito de acogida en muy poco tiempo, apenas semanas. Hay un plazo máximo de 72 horas para la filiación", explican fuentes de Interior, "es el trámite que nos compete, y que ahora se realiza en el CATE de Barranco Seco". Pasado ese plazo, aclaran, "se deriva a los recursos del sistema de acogida... que no son competencia de Interior, sino del Ministerio de Inclusión".

Vaciar Arguineguín

El Plan Canarias, presentado hace 10 días como respuesta a la emergencia en un viaje relámpago de José Luis Escrivá, acompañado de José Luis Ábalos, a Arguineguín, se dota de seis instalaciones temporales. El muelle del puerto de Mogán se logró vaciar de inmigrantes este pasado domingo, después de tres meses en los que ha llegado a alojar a más de 2.300 personas en unas tiendas de campaña pensadas para no más de 400, según la Cruz Roja, entidad que lo gestionaba.

Con un paso previo por el nuevo campamento de Barranco Seco, en Gran Canaria -lo que ahora se llama un CATE, Centro de Atención Temporal de Extranjeros-, los miles de inmigrantes irán siendo derivados a estas instalaciones. En este campamento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proceden a la filiación y cribado de las personas arribadas a las islas en un máximo de 72 horas.

Los últimos 27 de Arguineguín: con Covid y durmiendo en el suelo.

¿Y después? En un escenario sin pandemia, unos serían derivados a la acogida (en las islas o en la Península) y el resto devueltos a sus países de origen. Ahora, en teoría no se traslada a ninguno al resto de España, y no se puede deportar por el cierre de fronteras. "Pero los traslados no nos competen en Inclusión... es cosa de Interior", se excusan las fuentes.

En realidad, este periódico sí ha sido testigo de viajes en vuelo regular para trasladar migrantes a la Península. Y las devoluciones sí se están negociando. Sin ir más lejos, lo hizo Marlaska en Marruecos hace dos semanas y González Laya la semana pasada en Senegal.

Pero en las islas Canarias, en todo caso, se están quedando miles y miles de los arribados en patera. En este momento, unos 7.000, lo que convierte el archipiélago en el mayor centro de internamiento de inmigrantes de España en este momento.

Centro de Emergencias

Estas personas irán pasando en este diciembre a prefabricados y tiendas de campaña en terrenos cedidos por Bankia, el Ayuntamiento de Las Palmas, el Ministerio de Defensa y el del Interior. Son naves industriales, acuartelamientos del Ejército y de la Policía y colegios abandonados que servirán para la instalación de carpas y barracones. Eso, en un primer lugar. Después serán el escenario de "unas plazas más estables, no necesariamente permanentes, que le den flexibilidad de respuesta" al Ministerio, explican las fuentes.

Las Canarias contarán, asimismo, con una autoridad de la que hasta ahora carecían. Un Centro de Emergencias que se pondrá en marcha a lo largo de estas primeras semanas de diciembre. La selección de personal ya está avanzada para coordinar todos los trabajos de acondicionamiento de espacios, despliegue de carpas y contratación de suministros para las instalaciones de emergencia y las estables.

Este Centro de Emergencias pretende también aumentar la capacidad de respuesta en coordinación con las autoridades autonómicas. El objetivo concreto es que las oleadas migratorias no se conviertan en crisis de acogida por falta de planificación. El Ministerio de Escrivá admite que se actúa en este "momento de elevada concienciación política y social" para actuar en busca de mayor "eficiencia de recursos y costes".

Del hotel a la carpa

En la actualidad, los más de 7.000 inmigrantes, en un 90% magrebíes, están alojados en hoteles, bungalós y otros complejos turísticos repartidos por las islas. Los últimos, llegados en los últimos días, tras el acelerado desalojo del muelle de Arguineguín. Tal como aclaran desde el Gobierno, la idea es irlos trasladando a todos ellos a las nuevas ubicaciones estables. Pero esto tardará al menos un año, hasta otoño de 2021.

Gran Canaria es la isla con más proyectos. Serán tres instalaciones para 2.050 personas, más allá del campamento temporal de Barranco Seco. En el interior del antiguo Colegio León de Las Palmas, se construirán 400 plazas que estarán disponibles a lo largo de diciembre. Éstas sustituirán las 300 plazas ya montadas con tiendas en los patios.

Inmigrantes guardan cuarentena en el hotel Holiday Inn Puerto Calma. Marcos Moreno

En las viejas instalaciones del Ejército en La Isleta conocidas como Canarias 50, a cambio de las 650 plazas temporales que hoy se están construyendo, se instalarán 1.150 plazas en módulos prefabricados cuya titularidad se cederá al Ayuntamiento. Finalmente, Bankia ha cedido una vieja nave en la capital de la isla en la que se están montando 500 plazas estables para alojar inmigrantes.

En Tenerife se tardará aún más en habilitar instalaciones definitivas. De inicio se alojará a 3.250 personas en construcciones efímeras, que se convertirán en 2.600 plazas en dos nuevas ubicaciones del gran CETI de Canarias. Las primeras 2.000 irán al cuartel de Las Canteras, en San Cristóbal de La Laguna, eso sí, todavía sin fecha de inauguración.

Y otras 600 personas serán las que se queden en un edificio que se está acondicionando en el viejo acuartelamiento de Las Raíces, el Rosario. Entretanto, unas carpas alojarán a 1.450 personas en los exteriores de esta construcción de Defensa, prácticamente abandonada.

Finalmente, en Fuerteventura, el Ministerio de Inclusión pretende tener ya en otoño del año que viene hasta 700 plazas estables para la estancia de inmigrantes en un edificio cedido por el Ministerio del Interior.

Toda esta construcción de instalaciones, la dotación de personal y suministros cuenta con un Presupuesto inicial de unos 85 millones de euros. "Una buena parte de ellos se pagará con fondos europeos", aclaran las fuentes oficiales. En un principio, las actuaciones de emergencia se financiarán a través de una adenda a un proyecto medioambiental EMAS; y las instalaciones definitivas irán con cargo a los fondos de recuperación de la UE.