Residencias madrileñas niegan que la salida de ancianos haya retrasado la vacunación de la Covid

Ese domingo se cumplía una semana desde que España comenzó la campaña de vacunación contra la Covid-19. Una importante apuesta logística que en la Comunidad de Madrid plantea distribuir unas 49.000 dosis semanalmente. Pero, a causa de las fiestas navideñas, este proceso se está retrasando.

Así lo ha reconocido el propio viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, después de que solo se haya inoculado el 6% de las dosis recibidas. El médico ha asegurado a Onda Cero que se trata de un problema relacionado con la “incidencia logística de Pfizer”, la falta de internos en las residencias de ancianos por la llegada de las fiestas y la reducción de plantillas de las mismas; pero los sindicatos niegan la mayor.

Fuentes del Sindicato de Enfermería SATSE Madrid han explicado a EL ESPAÑOL que el retraso de la campaña no se debe a las razones que da el viceconsejero, sino a que “no se han modificado los calendarios laborales de las enfermeras de Atención Primaria”, las encargadas de vacunar.

De hecho, estas fuentes confirman que este año hay más residentes en los centros de gestión pública, y que “son pocos los internos que han abandonado los centros con motivo de las vacaciones navideñas”. Estar muy concienciados de los peligros de la Covid y el hecho de que a su vuelta al centro tienen que hacerse una PCR y estar aislados, ha quitado a muchos las ganas de salir.

Una PCR a la llegada

“En las residencias ahora están muy bien y, a muchos, no les apetece el aislamiento al que deben someterse cuando vuelven de sus casas. Además, están muy concienciados del peligro”, han alegado dichas fuentes.

La pérdida de residentes en la primera ola de la pandemia y la decisión de muchas familias de sacar internos ha acarreado, además, una mejor ratio en relación enfermera/residente en los centros de mayores.

Con todo ello, SATSE Madrid desmiente a Zapatero y asegura que el retraso en la campaña de vacunación se debe, principalmente, a que si las enfermeras de Primaria no trabajan ni los días 31 (no es laborable en esta área sanitaria), el 1 o los fines de semana. "Esas vacunas no se pueden dispensar si no hay quien las inocule". Es decir, que no ha sido una decisión de las residencias sino que, sin efectivos por motivos de calendario, era posible que esto se produjera.