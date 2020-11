El hermano de la víctima de Pilar Baeza: “Escuchar a Echenique llamarle violador fue devastador”

La familia de Víctor Manuel López Rodríguez decidió permanecer en su casa de Leganés (Madrid) tras descubrir que habían asesinado a tiros a Lolo, uno de los cinco hermanos. En ese lugar se hicieron fuertes. Casi 4 décadas después continúan viviendo allí. "No pienso cambiar a mi gente, mis costumbres y mi barrio". Pero hace año y medio, los fantasmas de las falsas acusaciones sobre aquel joven que tan solo tenía 24 años cuando le quitaron la vida volvieron a aflorar.

Regresó la mirada inquisitiva de los vecinos morbosos, el calvario de tener que soportar cómo les hacían una y otra vez la misma pregunta:

-Pero... Tu hermano, ¿lo hizo o no lo hizo?

Sucedió cuando EL ESPAÑOL reveló el pasado homicida de Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila. Baeza había sido condenada a 30 años de prisión junto a su novio de entonces por matar a tiros a Manuel López Rodríguez. El cuerpo fue encontrado en un pozo. La mujer fue condenada como cómplice del asesinato a 30 años de cárcel.

Víctor Manuel es un hombre corpulento, de elevada estatura, espalda ancha, voz pausada y contenida, como a punto de quebrarse. Trabaja desde hace muchos años como comercial por Madrid y alrededores. Se trata, sobre todo y en definitiva, de un tipo tranquilo. "Intento comportarme correctamente y aguanto. Pero me gustaría que la gente fuera consciente de lo que estábamos y estamos pasando".

Dice Víctor que días después de la noticia, al enterarse de la rueda de prensa organizada por Pablo Echenique, el portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos, se quedó realmente tocado. Se enteró cuando estaba en el trabajo. "Me quedé en shock. Te quedas tocado bastante tiempo, como sin poder asimilar lo que acababa de hacer ese señor. Escucharle decir que mi hermano era un violador fue devastador".

Fue ahí cuando pudo comprobar la repercusión y la fuerza que pueden llegar las palabras pronunciadas por un dirigente político. "La gente se quedó con eso que él dijo. Fue terrible e indignante. ¡Que es mi hermano! ¡Que le asesinaron!".

Echenique no solo salió a respaldar la candidatura de Baeza, la cómplice del crimen. También lo hizo para vilipendiar y manchar el honor de la víctíma, dándole la vuelta a la historia, dando la sensación, como dice la jueza en la sentencia, de que de algún modo estaba tratando de justificar el crimen: "Hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años", dijo. "Se refieren a una mujer que fue violada" prosiguió. "Es una posición que suscribimos de principio a fin", remachó.

Echenique está condenado a pagar a Víctor Manuel 80.000 euros. Javier Carbajal

Comenzaba de nuevo un calvario que llevó a la familia a presentar una demanda contra Echenique y contra Juanma del Olmo, director de Estrategia del vicepresidente Pablo Iglesias, quien también se manifestó en términos similares: "Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó".

Ahora, ambos dirigentes han sido condenados a pagar una multa de 80.000 euros por una intromisión ilegítima en el honor del fallecido, al atribuirle un delito sobre el que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado, sin encontrar sobre ello indicio alguno.

"Nos van a hundir"

Aquel día la matriarca decidió llamar a toda prisa a su hijo. Lo hizo al ver cómo el portavoz parlamentario profería esas palabras sobre su hijo asesinado, delante de decenas de micrófonos de todos los medios de comunicación.

Dicen los suyos que lo estaba pasando mal, pero era ella quien intentaba que todos se calmasen. "Me dijo, hijo, no hagas nada. Son políticos. Nos van a hundir. Mi madre tiene 89 años y lo ve todos los días en todas las radios y todas las televisiones cómo se debatía sobre aquello. Le cayó todo encima de nuevo como una losa. No podía abstraerse de una realidad que estaba de nuevo ahí".

La conversación se desarrolla en una de las amplias salas del despacho de Bárbara Royo, de Royo & Becerro & Peñafort. Experta en demandas contra el honor, la abogada de la familia considera que esta primera resolución del caso es todo un éxito, pero que el castigo podría haber sido mucho más severo. "Lo que pasa es que, de haber estado vivo, en este caso, las manifestaciones atentatorias del honor podrían haberse convertido, a mi juicio, en una calumnia como la copa de un pino. Habríamos interpuesto querella en vez de demanda. Pero no podíamos hacerlo".

Las calumnias se definen como la "falsa imputación de un delito con menosprecio de la verdad". Se trata de un delito regulado por el Código Penal, con lo que puede conllevar, sobre el papel, incluso penas de prisión.

La abogada Bárbara Royo, en su despacho del centro de Madrid. Javier Carbajal

"Se trata de un delito privado, no de oficio, por tanto necesita que el querellante sea la persona que ha sido calumniada -explica la abogada, quien tuvo que remar en el juez con la fiscalía en contra, más inclinada por desestimar el caso-. De haber estado vivo su hermano, las manifestaciones vertidas se hubiesen ventilado en un juzgado de lo penal".

La jueza dijo en la sentencia que "La afirmación de que había sido violada es absolutamente innecesaria en el mensaje que estaba ofreciendo (apoyo a la candidata) y solo puede tener dos finalidades: o justificar el asesinato por la previa violación o querer lesionar la dignidad y consideración personal de la persona a la que se imputa la violación, atentando así contra su honor".

Sea cual fuere la intención de Echenique al expresarse de aquel modo, "objetivamente es una manifestación que lesiona la dignidad de la persona a la que se dirige –pues no hay mayor afrenta al honor de la persona que la de imputarle la comisión de un delito-". Y aquel delito nunca fue demostrado por la Justicia.

"Las heridas siempre están ahí"

- Las heridas siempre están ahí. Es un recuerdo que no puedes cambiar. A mi hermano no nos lo va a devolver nadie. Es muy duro, pero nuestra familia nos enseñó a pelear.

María del Pilar Baeza, la entonces candidata de Podemos a alcaldesa de Ávila. E.E.

Víctor tuvo claro desde el principio que tenía que interponer aquella demanda contra Pablo Echenique. La familia le respaldó. Pero aquellas palabras despertaron los recuerdos de su niñez. Tan solo tenía 14 años, cuando su hermano fue asesinado y arrojado a un pozo en Leganés.

Su familia en la entonces humilde localidad era conocida como la de 'Los Panaderos'. Regentaban una longeva panadería -medio siglo en pie- cuya dirección ostenta a día de hoy uno de los hermanos tras darle el relevo a los padres. Dice que siguen siendo cinco hermanos. "Yo a Lolo lo sigo contando, aunque no esté".

Las declaraciones de Echenique le afectaron de tal modo que aceleró algunos cambios en su vida. "Cambié de trabajo meses después. Con esto me dije que tenía que cambiar de vida. Todo se convirtió un poco en el día de la marmota. Qué tal con lo de Echenique, qué tal va lo de tu hermano. Todo el mundo nos preguntaba. Allí todos conocen la historia y todos nos preguntaban. Teníamos que lidiar día tras día con todo esto".

Víctor Manuel iba con su mujer en el coche cuando le llamaron este martes a las 5 de la tarde para decirle que habían ganado el caso. Tuvo que frentar en seco, colocar el vehículo a un lado de la carretera y pararse a respirar.

Resultó un alivio para él, como si le quitaran pesada roca de encima de la espalda. "La justicia ahora me ha dicho que tenemos la razón. Pero lo que de verdad me reconforta es saber que van a tener que rectificar".