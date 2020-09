Ayuso anuncia medidas "dolorosísimas" en Madrid para frenar la Covid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado algunas de las nuevas medidas para tratar de evitar la expansión del coronavirus, como la limitación de las reuniones en espacios públicos y privados a 10 personas, la ampliación de la oferta de hoteles medicalizados, ampliar a mil el número de rastreadores y la realización de 2 millones de pruebas rápidas.



En una entrevista en RNE, Díaz Ayuso ha informado de algunas medidas del denominado Plan Retorno, del que esta mañana ofrecerá detalles el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa en la Puerta del Sol.



Entre las medidas, que se revisarán cada quince días, destaca la limitación de diez personas en las reuniones en espacios públicos y privados, y limitaciones de aforo más estrictas en bodas, velatorios y espectáculos.



Ha detallado la presidenta que el Plan Retorno pretende "seguir reduciendo aforos en espacios públicos y privados", donde los técnicos de Salud Pública han detectado que se han producido más casos de brotes por una "confianza excesiva" y que el objetivo del Plan es que no crezca "más de la cuenta" la presión hospitalaria.



Las reuniones se limitarán a 10 personas en espacios públicos y privados, cuando hasta el momento la restricción solo era efectiva en espacios públicos o en la calle, pero no así en privados, ya que en Madrid se trataba, hasta ahora, de una recomendación.



Ayuso ha señalado que se ampliará la oferta de los hoteles medicalizados, que ya se habilitaron durante los primeros meses de la pandemia para sanitarios, mayores y otros colectivos, y que en esta ocasión serán para "personas que den positivo y necesiten" hacer cuarentena fuera del hogar para no poner en peligro a sus familiares.



La Comunidad de Madrid abrió 13 hoteles con atención sanitaria por los que pasaron 2.802 pacientes, de los que solo ha permanecido abierto uno, el Ayre Gran Hotel Colón, han indicado a Efe fuentes de Sanidad.

1.000 rastreadores

También se ampliará el número de rastreadores hasta llegar a los 1.000, cuando hasta ahora la región contaba con 560 operativos, a los que se sumarán los 150 rastreadores militares solicitados recientemente al Ministerio de Defensa.



La presidenta también ha avanzado que la Comunidad de Madrid realizará 2 millones de pruebas rápidas, "que en quince minutos podrán darte los resultados".



Las medidas se revisarán cada quince días, mientras se mantenga esta ola, ha dicho Díaz Ayuso, quien considera que para el Gobierno regional es "realmente difícil" tener que decidir en cuestiones relacionadas con algo "tan personal como un velatorio, una boda, un espectáculo taurino o un concierto, donde ha habido promotores y empresarios que han puesto dinero".



"Entre todos y con subvenciones y ayudas a los sectores a los que estamos afectando, pronto recuperaremos el pulso", ha afirmado la presidenta regional, quien ha insistido en que mientras no haya una vacuna habrá que "resistir" y, mientras tanto, "apoyar a los empresarios y a los autónomos".