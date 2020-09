Sánchez traslada a las CCAA que no reformará la ley para confinar sin aplicar el estado de alarma

Noticias relacionadas El Gobierno cree que Casado confundió un gesto de cortesía de Sánchez con un gran acuerdo político

El presidente del Gobierno tomó nota de la reforma exprés legislativa que propuso el presidente del PP, Pablo Casado para confinar sin estado de alarma, una medida que avalaron y reclamaron todos los presidentes autonómicos conservadores. Sin embargo, Pedro Sánchez ha trasladado en la conferencia de presidentes que se celebra este viernes que "de momento no" se va a realizar ningún cambio en la ley ordinaria, como le pidió el líder de la oposición el miércoles en Moncloa.

El jefe del Ejecutivo ha justificado esta decisión con que "estado de alarma no es solo confinamiento" y que, por lo tanto, esa reforma exprés de la ley sanitaria de 1986 no sería suficiente para obligar a los ciudadanos a no salir de sus casas en caso de que los rebrotes se descontrolen.

El jefe del Ejecutivo ha pedido a los responsables autonómicos un acuerdo tácito para consultar al ministerio de Educación antes de cerrar aulas por un brote de covid porque esta decisión puede afectar a otras comunidades autónomas limítrofes. Según cuentan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en la reunión, Sánchez se ha referido concretamente a que "en vez de aplacar los contagios puede extenderlos".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, le ha replicado que es necesario "un acuerdo explícito y establecer criterios, no un acuerdo tácito" para que todas las comunidades actúen de la misma manera ante un caso similar.

Sánchez ha informado también de que doce comunidades autónomas han solicitado ya rastreadores y ha valorado muy positivamente la aplicación radar móvil que quiere que esté en pleno rendimiento en todos los rincones de España el 15 de septiembre. El presidente del Gobierno ha anunciado también que habrá una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que finalice este mes.