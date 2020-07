Marruecos abre las fronteras el 15 de julio sin Ceuta y Melilla y los puertos españoles

Los ciudadanos marroquíes y los residentes extranjeros en Marruecos y sus familias podrán acceder o salir del país a partir del 15 de julio solamente por vía aérea y marítima. Así queda descartada la entrada de turistas.

Se pondrán a disposición de los viajeros las aerolíneas nacionales y “se programarán tantos vuelos como se sean necesarios para el éxito de esta operación”, informó el gobierno en un comunicado difundido el miércoles por la agencia de noticias oficial MAP.

Por el momento, se fletarán ferris exclusivamente desde los puertos de Sète (Francia) y Génova (Italia). Se trata de dos de las once rutas marítimas diseñadas en un documento enviado por el ministerio de Transporte a la Agencia Nacional de Puertos de Marruecos (ANP) que publicó EL ESPAÑOL. De esta manera, Marruecos deja al margen a Ceuta, Melilla y los puertos de la península, incluido el de Algeciras.

Según adelantó EL ESPAÑOL en el mes de abril y vuelven a confirmar al diario fuentes marroquíes, “las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla continuarán cerradas al menos hasta finales de septiembre”.

España incluyó a Marruecos en la lista de países con los que abría fronteras por recomendación de la Unión Europea (UE), pendiente de que Rabat decidiera abrir. Varios miembros del gobierno, han mantenido que España respetará la decisión del país vecino y las condiciones de apertura.

De hecho los ministros de Exteriores de ambos países, Arancha González Laya y Nasser Bourita, han estado en contacto regularmente sin que transcendiera lo acordado.

Podría ser que España no haya querido abrir Algeciras ni otros puertos para librarse de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que el gobierno Andaluz, y Ceuta y Melilla, no querían que se realizara; o que España presione con los puertos peninsulares cerrados ante la insistencia de Marruecos de no abrir los pasos fronterizos con las ciudades autónomas españolas.

Sin cuarentena en hoteles

En todo caso, Marruecos impone estrictas medidas de higiene. Los viajeros deben presentar antes de embarcar un test PCR hecho en las 48 horas anteriores, así como un test serológico. Además, “podría ser realizado un control PCR durante el viaje”, advierte el gobierno marroquí en el mismo comunicado.

El ministro de Sanidad, Khaled Ait Al-Taleb, anunció en una circular el 6 de julio que no será necesario el confinamiento obligatorio en los hoteles a la entrada del país, y los retornados marroquíes podrán guardar la cuarentena en sus casas con la aplicación móvil Wiqaytna diseñada por la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), que permite monitorear los desplazamientos de los ciudadanos.

Las personas que den positivo serán hospitalizadas, y aquellas que han estado en contacto con algún contagiado, tendrán que guardar la cuarentena de 14 días en hoteles, con dos test los días 1 y 7, como se viene haciendo desde el 20 de mayo.

Esta medida facilita la entrada de las miles de personas que siguen bloqueadas en el extranjero y de los residentes fuera que quieren venir a pasar las vacaciones a su país.