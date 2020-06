Salvador Illa ve necesario "revisar a fondo" el modelo de las residencias ante una segunda oleada

Ha indicado que, por el momento, no hay evidencia científica sólida de que el calor atenúe la transmisión del virus, por lo que no ve razones para que el rebrote se produjera este mismo verano y no en octubre o noviembre, como prevén algunos científicos. "No me trasladan que sea constatable lo del calor. Ojalá sea así, pero no hay evidencia", ha añadido. Por ello, ha instado a mejorar las tasas de vacunación de la gripe en población vulnerable, ante un hipotético rebrote en invierno que coincidiera con la temporada de influenza.

Illa sí ha precisado que cada vez existe más "solidez científica" de que la carga viral es muy alta en los primeros siete días, pero que a partir de ahí se reduce, con lo que podría ser posible acortar el periodo de cuarentena. "Hay recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud que indican que las cuarentenas podrían reducirse a diez días. Lo estamos estudiando y hablando con las comunidades autónomas", ha explicado.

Sobre el desarrollo de una vacuna, se ha mostrado "optimista" con que todos los países europeos vayan "juntos" en la compra de las dosis necesarias cuando se consiga. "Tiene que haber una vacuna lo antes posible y garantizar un uso equitativo en todas las partes del mundo. Se está trabajando en la línea correcta y España está empujando en esta dirección", ha argumentado.