Sánchez, a los presidentes: "Los trabajadores que se muevan en coche no necesitan mascarilla"

El presidente del Gobierno mantiene desde las diez de la mañana de este domingo una videoconferencia de presidentes con los diecisiete líderes de las autonomías, la quinta desde que estalló la crisis del coronavirus. Según fuentes presentes en la reunión, Pedro Sánchez ha empezado su intervención con un "balance de situación", en el que ha explicado a los presentes los datos actualizados del comportamiento de la pandemia y ha recordado que la vuelta al trabajo este lunes no significa "que estemos ya en la fase de desescalada".

A continuación, el jefe del Ejecutivo ha recordado que a partir de este lunes todos los trabajadores que no puedan teletrabajar desde sus hogares podrán acudir a sus centros de trabajo pero con restricciones. Sánchez ha confirmado que el Gobierno -a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con Protección Civil- repartirá diez millones de mascarillas para los ciudadanos que obligatoriamente tengan que utilizar el transporte público para desplazarse hasta sus centros de trabajo. Para los trabajadores que se desplacen sin compartir espacio con nadie, a pie, "en bicicletas o su vehículo propio", no será obligatorio el uso de la mascarilla, según ha confirmado Sánchez, que ha insistido en la idea de que todos los trabajadores que puedan usar el coche particular eviten los desplazamientos en transporte público.

Antes de ceder la palabra a los representantes autonómicos, el presidente del Gobierno ha insistido en lo necesario que es mantener la unidad y aparcar las discrepancias ideológicas el tiempo que dure esta crisis y ha pedido encarecidamente un pacto entre todas las fuerzas políticas, entre todas las comunidades autónomas y entre todos los agentes sociales para poder salir unidos y fortalecidos de esta crisis.

Desde que estalló esta crisis, Pedro Sánchez mantiene una videoconferencia semanal con todos los presidentes autonómicos los domingos por la mañana en la que cada uno hace su propio balance de situación. El primer presidente autonómico en tomar la palabra ha sido el catalán Quim Torra, que ha mostrado su desconfianza ante el levantamiento del confinamiento total y la vuelta al trabajo de este lunes.