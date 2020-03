En España hay entre 750.000 y 950.000 contagiados según sus propios síntomas

España cerró este domingo con 78.797 casos confirmados de coronavirus, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la cifra de contagiados podría ser más de 10 veces superior hasta superar los 950.000 positivos.

Según una encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL, el 4,9% de los hogares tiene al menos un infectado por coronavirus. Si extrapolamos esto al dato del Instituto Nacional de Estadística que establece que cada hogar tiene una media de 2,5 personas, el número de sintomáticos sería de 747.236, casi 10 veces más que los datos oficiales.

Sin embargo, si atendemos a los autodiagnosticados la cifra se dispara. Teniendo en cuenta que los encuestados son mayores de 18 años y que esto corresponde a un universo de 38.124.396 españoles, la encuesta refleja que el 2,5% tiene síntomas compatibles con el coronavirus, lo supone 953.110 personas.

Así, el número real de sintomáticos oscilaría entre ambos valores, 747.236 y 953.110. Estas cifras están muy alejadas de los datos que ofrece diariamente el Ministerio de Sanidad y que corresponden únicamente a aquéllos a los que les ha realizado tests.

El dato no refleja la realidad de la pandemia en España ya que hay quienes presentan síntomas leves de Covid-19 y están en sus domicilios o han acudido a centros de salud o urgencias con un cuadro algo más complejo pero que no ha requerido hospitalización y no se les ha practicado ningún test. Tampoco a los asintomáticos, que pueden convertirse en un auténtico vector de contagio.

De hecho, el baremo entre 747.236 y 9653.110 contagiados de esta encuesta de Sociométrica está muy cerca de las previsiones de algunos estudios. Por ejemplo, al que ya publicó hace una semana EL ESPAÑOL, del prestigioso Centro para Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (Reino Unido). Este trabajo estimaba que en España se habían diagnosticado alrededor de un 5,3% de los casos de hace siete días -cuando eran 49.515-, lo que colocaba la cifra real de infectados en tonces en 564.207 personas.

Otro trabajo, el del exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López-Acuña, advertía hace unos días que la cifra de personas contagiadas en España es "10 veces mayor" que los datos de Sanidad.

Ritmo de contagio sostenido

El Ministerio de Sanidad confirmaba este domingo 6.528 fallecidos por coronavirus, 838 más en 24 horas, y un total de 78.797 casos positivos, lo que supone un descenso en el ritmo de contagio sostenido durante los últimos cuatro días. Por el momento los test rápidos no están llegando a todos los sectores de la población, sólo a trabajadores esenciales, como Fuerzas de Seguridad del Estado y personal sanitario, a quienes se les están realizando de manera escalonada.

Sobre el dato de contagios, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, puso de relieve este domingo que el ascenso de los contagios hasta 78.897 casos de infección supone 5.549 más con respecto al sábado, un incremento del 9%, el cuarto descenso consecutivo en los últimos días, en los que se ha pasado del 18% al 14%, 13% y 9%, consecutivamente.



No obstante, Simón ya ha pedido en varias ocasiones que se agravara el confinamiento con el fin de controlar la presión en las UCI de algunas comunidades. En seis CCAA ya han sobrepasado el límite de su capacidad y tres están a punto de hacerlo. Por ello, Simón lleva pidiendo varios días que el confinamiento se endurezca para evitar nuevos contagios ante la no realización de tests a los que tienen síntomas leves e, incluso, a los asintomáticos, aquellos que aunque no presentan síntomas de coronavirus son portadores.

Así, el Gobierno anunció este sábado la suspensión de las actividades no esenciales entre este lunes, 30 de marzo, y el próximo jueves 9 de abril. Esta nueva medida ha sido aplaudida por Simón, que ha considerado que los que se pretende es "intentar reducir" el número de nuevos casos de coronavirus para "dar margen" a que las Unidades de Cuidados Intensivos "puedan ir dando altas" y que "no se produzca el colapso".

Ficha técnica

Se han realizado 3.200 encuestas en todo el ámbito nacional, proporcionales a los censos provinciales, con sistema multifuente acumulado de tres paneles online de tres proveedores diferentes. Campo del 24 al 28 de marzo. Análisis de datos: equilibraje cruzado por sexo, edad y situación laboral según INE. En segunda fase, postponderación por recuerdo de voto. SocioMétrica es miembro de Insight Analytics.