Defensa e Interior advierten a Torra que harán "lo que haga falta" para que obedezca

Cierre de filas de los ministerio de 'Estado' frente a los titubeos secesionistas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la crisis del coronavirus. Los departamentos de Interior y Defensa han avisado al líder independentista de que "harán lo que haga falta" para que no se salga del redil durante las próximas semanas.

Torra se ha mostrado algo menos díscolo que en otros momentos, pero aún así dentro del relato que se le presume. Mientras que dio su brazo a torcer para estar presente durante la reunión telemática de presidentes autonómicos, al termino de esta se desmarcó del comunicado conjunto con el resto de líderes territoriales.

Un día antes, el sábado, manifestó su enfado porque el Gobierno central tomase el control de las competencias de Salud, Seguridad y Transportes en Cataluña, al igual que en el resto del territorio. Un "155" encubierto vino a decir que era.

La rueda de prensa posterior a la primera reunión del Centro de Cooperación Operativo, que coordinará y supervisará las medidas adoptadas por el estado de alarma, los 'nombres fuertes' del Gobierno de Pedro Sánchez han salido a pararle los pies.

Robles y Marlaska, a una

Tanto la titular de Defensa, Margarita Robles, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mandado un mensaje claro a Torra: la unidad, ahora más que nunca, está por encima de las políticas.

Robles ha censurado la actitud de Torra, al negarse a firmar el comunicado conjunto de las comunidades cerrando filas con el Gobierno en la lucha contra el coronavirus y ha advertido que quien no coopere en la estrategia conjunta que se ha planteado "tiene que quedar fuera de la vida pública".

La titular de Defensa también ha dicho que no concibe que Torra decida actuar por su cuenta, como ha advertido el propio presidente catalán. "No concibo que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña y que pueda importarle poco, espero que eso no sea así, la salud de lo ciudadanos de Cataluña", ha recalcado.

Fernando Grande Marlaska también ha criticado el distanciamiento de Torra al asegurar que "las instituciones, tanto la central, como las autonómicas y las locales, son más que unas personas". "Son algo serio e importante que sólo miran en favor de los ciudadanos", ha agregado.

Reunión de policías

El ministro del Interior ha subrayado en cualquier caso la buena coordinación que a su juicio se está dando entre todas las administraciones. Él mismo ha presidido este domingo la primera reunión del comité de coordinación entre policías, a la que han acudido los jefes de los Mossos d'Esquadra para recibir como el resto de mandos las directrices de actuación.

Los roces y tiranteces entre los funcionarios que dirige Marlaska y los agentes que dependen de la Generalitat están totalmente limados, después de que durante octubre de 2017 alcanzaran su grado máximo de tensión. Los cargos públicos catalanes que dirigen a los policías no han tomado nota todavía.