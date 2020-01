Roger Torrent reconoce que "no hay una mayoría independentista" para desobedecer al Estado

El presidente del Parlament, Roger Torrent, rechaza la llamada de Quim Torra a desobedecer la orden de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo de retirarle el acta de diputado por estar inhabilitado. Considera que es más importante aprobar los presupuestos de la Generalitat y niega sentirse responsable de la situación entre JxCAT y ERC.

En una entrevista en RAC1, Torrent reconoce que "no hay una mayoría independentista preparada para una estrategia de desobediencia" y que esta "no es la solución para todo", ya que lo único que se ha conseguido es que "se desarrolle un clima entre valiente y traidores" en el que estos últimos serían los diputados de ERC. Admite, además, que en el ámbito independentista hay una dinámica "más de competición y partidista que de cooperación" que lleva a un "esquema de desgaste o de imposición".

El desgaste entre JxCAT y ERC es más que evidente después de que este lunes la Mesa del Parlament, con Torrent al frente, acatara el requerimiento de la JEC y del Supremo para retirar el acta a Torra. De hecho, el president ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña como muestra de esa ruptura con sus socios de Govern. A pesar de ello, Torrent está tranquilo y deja claro que "en absoluto" se siente responsable de esta crisis. "El responsable es un Estado demofóbico. Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos", asegura mientras reconoce que "hay desavenencias de fondo" en el independentismo y pide "una reflexión" y "un balance" sobre lo que ha ocurrido en los últimos años.

Se descarta como candidato

Y se pregunta: "¿Alguien se piensa que si yo tomara decisiones en relación a la popularidad y no por responsabilidad con el país no habría tomado otras? Pues claro que sí pero toca ser responsable con este país y con el movimiento". Añade, además, que si lo que quisiera es ser popular y que "en Twitter me hicieran muchos retuits" y "quedar bien con una determinada parroquia" hubiera optado por otras opciones.

Acerca de quién será el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat de cara a las elecciones, Torrent se descarta como candidato y señala al vicepresident Pere Aragonès. "El candidato es Oriol Junqueras. Si es eurodiputado tendrá inmunidad y podrá ser candidato. Yo soy un eslabón más de la cadena. Aragonès sería muy buen candidato y yo estaría a su lado", ha señalado.

Torra acusa de deslealtad a ERC

Tras convocar elecciones, Torra señaló este jueves la falta de lealtad de sus socios de Gobierno como punto de partida de una ruptura que da al traste con la unidad del independentismo. "Yo siempre he sido leal a todos los consellers, sean del color que sea", afirmó.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra denunció que la presidencia de la Generalitat "está a la intemperie" después de que le Mesa le retirara su acta de diputado. "El lunes pasó lo que pasó. Ellos tendrán sus razones", continuado.

Convencido de que en su etapa como presidente "siempre he actuado con honestidad y transparencia", insistió en que "la legislatura está agotada".