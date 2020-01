Ferraz enfría la reunión con Torra: Sánchez se verá "con quien en ese momento sea president"

Pedro Sánchez no tiene ninguna prisa por iniciar el diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña. Primero, aseguró que antes de la primera cita se reuniría con el president de la Generalitat, Quim Torra, a propuesta suya, y dilató el encuentro sin fijar nunca la fecha concreta.

Este lunes, cuando vencen los 15 días de plazo para la primera reunión Gobierno-Govern, no sólo ésta no se ha producido sino que está en duda la cita que debería celebrarse antes. El motivo es la delicada situación del propio Torra, suspendido como diputado este lunes por el Parlament en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó otra de la Junta Electoral Central. La situación entre JxCat, la formación de Torra, y ERC, la del president del Parlament Roger Torrent, que avaló la suspensión, es de alta tensión y no se descarta que desemboque en elecciones anticipadas.

En ese contexto, el PSOE asegura reconocer a Torra como president, algo que también está en cuestión por lo inédito de la suspensión como diputado, por lo que podría reunirse con él a principios de febrero, como avanzó el propio Sánchez.

El PSOE reconoce al president Torra

La condición de diputado es "preceptiva para ser elegido presidente de la Generalitat", ha dicho Cristina Narbona, presidenta del PSOE, pero "no lo es para seguir siéndolo", ha advertido en rueda de prensa.

En ese sentido, el PSOE sigue reconociendo a Torra como president. Pero no tiene muy claro si seguirá siéndolo, por lo que la reunión con Sánchez está en el aire. "Cuando llegue el momento, el presidente se reunirá con quien sea presidente de la Generalitat", ha dicho Narbona tras una Ejecutiva del partido. Será "el señor Torra u otra persona, en el caso de que el Parlamento decidiera que no sigue siendo presidente", según ella.

“Pedro Sánchez se va a reunir con el presidente de la Generalitat cuando su situación quede clarificada por el Parlament”, según ella.