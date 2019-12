ERC pide al presidente de la Eurocámara que exija la puesta en libertad de Junqueras

Esquerra Republicana de Catalunya ha pedido este viernes al presidente de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli, que exija la puesta en libertad inmediata de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que reconoce que tenía inmunidad como eurodiputado al menos hasta que fue condenado. La petición del líder de ERC llega el mismo día en que su principal rival político, Carles Puigdemont, ha logrado que la Eurocámara inicie los trámites para acreditarle como eurodiputado gracias precisamente al fallo sobre Junqueras.

"Pedimos al presidente del Parlamento Europeo que inste a las autoridades competentes de España a poner en libertad inmediatamente al señor Oriol Junqueras y Vies para que pueda ocupar su escaño en el Parlamento Europeo", señala el correo electrónico que le ha remitido a Sassoli la eurodiputada de ERC, Diana Riba.

Según ERC, ahora le corresponde al propio Sassoli "tomar medidas urgentes para confirmar la inmunidad de Oriol Junqueras". También debe informar a las autoridades españolas competentes -en este caso el Tribunal Supremo- de las "obligaciones" que les impone el derecho de la UE si quieren levantar la inmunidad del exvicepresidente del Gobierno catalán, es decir, el envío de un suplicatorio a Estrasburgo.

En su discurso ante el pleno tras conocer el fallo del TJUE, el presidente de la Eurocámara ya lanzó un llamamiento a las autoridades españolas en las que les instaba a cumplir la sentencia en el caso de Junqueras, pero sin especificar cómo.

El TJUE ha dictaminado que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M, gozaba de inmunidad desde la proclamación de los resultados y tendría que haber sido puesto en libertad para asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara el pasado 2 de julio en Estrasburgo.

No obstante, el fallo no abre la puerta de la cárcel a Junqueras porque ya no se encuentra en situación de prisión provisional sino que ha sido condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y rebelión. El TJUE dice que corresponde ahora al Supremo "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza el señor Junqueras Vies en otros posibles procedimientos". Es decir, la decisión final sobre los próximos pasos será del tribunal español.