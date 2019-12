Guerra pide un acuerdo entre constitucionalistas: "El ego de estos líderes no cabe en una habitación"

Alfonso Guerra se ha manifestado este miércoles a favor de "un acuerdo entre constitucionalistas" para el próximo Gobierno. "Yo no le quiero decir a nadie lo que tiene que hacer, pero me parece que si hay tres partidos en el Congreso que se definen como constitucionalistas, por lo menos tendrían que sentarse a hablar. No sé si para un gobierno de coalición, un acuerdo de legislatura, o unos pactos de Estado, pero por lo menos sentarse a hablar", ha dicho.

En entrevista a Cope, Guerra ha señalado que "el problema es que ahora mismo, los dirigentes políticos de España son demasiado adolescentes, no tienen madurez para la responsabilidad del cargo que ostentan, y tienen un ego demasiado grande que no cabe en la misma habitación". "Por eso, ponerse de acuerdo es muy difícil", concluye.

Guerra ha lamentado, además, que "los dirigentes moderados no estén mirando a los moderados, sino a los extremos, cuando tendrían que hablar entre ellos". "El PP mima a Vox y el PSOE a populistas e independentistas", ha dicho.

El socialista ha considerado que es "escalofriante" que "un 35 % de la Cámara no acate la Constitución" y ha señalado que el acuerdo entre PSOE y ERC "no es fácil de aceptar" porque "no va a funcionar" debido a la falta de "estabilidad". "Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", ha dicho sobre los acuerdos para la investidura de Sánchez.

Sobre el PSC, Guerra ha dicho que el PSOE siempre ha actuado como dique frente a los nacionalismos. "Cuando una parte del PSOE no está haciendo de valladar sino que, en cierta medida, enarbola la bandera, tenemos un problema, que es lo que pasa con el PSC", señaló.

Guerra defendió que tanto Blidu como Vox deberían ser aislados por los demás partidos del Congreso. "No considero aceptable que se quiera blanquear a los asesinos o pagadores de asesinos, en el caso de Bildu, o los grupos que quieren la recuperación del Franquismo", en referencia a Vox.