El 'tezanazo' del último CIS: Tezanos patinó en todos sus pronósticos para las elecciones del 10-N

No acertaron las previsiones del CIS. El barómetro dirigido por José Félix Tezanos patinó en el resultado de las elecciones generales celebradas este domingo. El éxito de Vox detonó sus predicciones y el PSOE no sumó el resultado arrollador que vaticinaba. No acertó tampoco en el orden de las fuerzas parlamentarias ni en el número de escaños que obtendría cada partido. Ningún resultado de los cinco mayores partidos de España entra en las horquillas que brindaba.

El último CIS -publicado hace menos de dos semanas, el 29 de octubre- era optimista hacia los resultados que obtendría el PSOE. Pedro Sánchez ha ganado las elecciones con 120 escaños... pero bastante lejos de la horquilla de 133-150 escaños que le atribuía Tezanos.

También acertó al poner al PP como segunda fuerza, aunque le dio mucha menos representación a la que ha obtenido este 10-N. Entre 74 y 81 escaños le daba el CIS, y 88 que ha sumado Pablo Casado en estos comicios.

Vox es la fuerza que ha detonado todas las previsiones de José Félix Tezanos. Su barómetro le daba un 7,9% de los votos, lo que se traduciría en 14-21 escaños. Muy lejos de la euforia que se ha instalado en las filas de Santiago Abascal tras conseguir que 52 de sus candidatos se sienten el Congreso de los Diputados.

El otro gran desatino del CIS se escribe sobre el resultado de Ciudadanos. Ni de lejos concibió el descalabro del partido de Albert Rivera, que en estos comicios se ha quedado en 10 escaños. Los resultados de José Félix Tezanos le otorgaban entre 27 y 35 diputados.

Tampoco atinó con Unidas Podemos. Los 35 asientos que ha logrado Pablo Iglesias no entran en la horquilla de 37-45 que reflejaba el último barómetro. Sólo acertó con la previsión de Más País; tres escaños ha obtenido Íñigo Errejón, 1-4 le daba el CIS.

¿Y los partidos minoritarios? ERC suma 8 escaños (frente a los 4-6 del CIS); CUP 2 (1-2); PNV 7 (6-7); Bildu 5 (5); Coalición Canaria 2 (2); Navarra Suma 2 (2); PRC 1 (1). También entran en el Congreso el BNG y Teruel Existe, con un escaño cada uno, a los que el CIS no daba representación.