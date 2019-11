La gran coalición PSOE-PP, única mayoría estable para sacar a España del bloqueo

El PSOE ha ganado las elecciones generales de este 10 de noviembre, pero ha empeorado su resultado y no se vislumbra la aritmética que lo puede llevar a formar un Gobierno que dé cierta estabilidad al país. España sigue, tras las segundas generales en seis meses, sin saber cómo salir del laberinto del bloqueo. No hay investidura a la vista.

Los socialistas han bajado de 123 escaños a 120. Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, no ha habido la alta abstención que pronosticaban algunas encuestas, pero los españoles no han avalado su gestión durante los meses de parálisis.

La noche electoral deja, en principio, sólo dos alternativas para Sánchez: o intentar un acuerdo con el PP, que tendría que votar a favor, o un nuevo pacto con Unidas Podemos e independentistas. Pablo Iglesias tras conocer los resultados, volvió a reclamar una coalición de Gobierno que no prosperaría sin la participación de formaciones como el PNV o ERC.

Los dos grandes ganadores de la noche son Santiago Abascal, el líder de Vox, que ha más que multiplicado por dos su número de escaños, de 24 a 52 y Pablo Casado, el del PP, que se consagra con 88 como líder de la oposición aunque se queda lejos de los 100 escaños con los que soñaba. El gran perdedor es, sin duda, Albert Rivera, que de proclamarse en abril moralmente como líder de la oposición al pisarle los talones al PP, con 57 escaños, ha conducido a su partido a la irrelevancia, quedándose en 10.

Pacto con 'indepes' cuesta arriba

Si Sánchez quiere un Gobierno sin intervención de partidos de derecha, tendrá aún más complicado el pacto con Unidas Podemos, que baja hasta los 35 pero resiste mejor de lo que pronosticaban algunas encuestas. Más País entra con tres diputados. El espacio fundado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se deja, en total, cuatro escaños.

La suma de los partidos de izquierdas, excluidos los independentistas, es de menos de los 160 escaños, menos que los 166 que juntos reunían desde el 28 de abril. Por ese motivo, Sánchez tiene a su disposición intentar un pacto de izquierda que cuente con el PNV y partidos independentistas como ERC, pero la negociación no parece que vaya a ser fácil.

Unidas Podemos ha hecho campaña de nuevo reclamando una coalición, con Iglesias dentro del Gobierno, y ERC ha endurecido mucho su posición en la campaña. Pero, además, Sánchez hizo suya la prioridad de no depender de partidos independentistas, por lo que si cumple su palabra, esa vía estaría muerta.

La abstención de PP y Cs no llega

Una abstención de PP y Ciudadanos no sería suficiente para que Sánchez fuese investido presidente si los demás partidos, fundamentalmente Unidas Podemos y los partidos independentistas, votan que no considerando que no pueden bendecir una operación en la que entre la derecha.

Una doble abstención hubiera bastado en abril, pero ya no. Tendrían que participar otros partidos.

Una gran coalición, estabilidad asegurada

La suma de PSOE y PP sí superaría ampliamente la mayoría absoluta, reuniendo hasta 208 diputados en total y hasta 220 si se suman los 10 de Ciudadanos y los dos de Navarra Suma.

Nadie parece estar, esta noche, por la labor. El PP ha mejorado mucho sus resultados, pasando de 66 a 88 escaños y consolidándose como líder de la oposición. Vox está 36 diputados por detrás, pero también en plena tendencia asdendente. En algunas circunscripciones, el partido de Abascal ha superado al PP en votos.

Cataluña: los independentistas suman más

En Cataluña, ERC ha ganado las elecciones de nuevo, aunque dejándose dos escaños, de los 15 que tenía a los 13 que finalmente obtuvo. El PSC se ha quedado con los 12 que tenía.

Los partidos independentistas han logrado 23 de los 48 escaños en juego. Junts per Catalunya ha subido uno y la CUP ha entrado con dos.

Ciudadanos pasa de cinco a dos, los mismos que logra Vox y el PP, que suben uno cada uno. En Comú Podem se mantiene con siete.