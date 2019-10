Defensa firma un convenio de 70.000 euros para formar a militares en género e igualdad

El Ministerio de Defensa y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de la Presidencia, han firmado este viernes un convenio de colaboración para instruir en políticas de igualdad y de género a los militares españoles y al personal civil del Departamento dirigido por Margarita Robles. El coste del programa es de 70.000 euros y cada una de las instituciones aportará el cincuenta por ciento de los fondos.

El programa contempla la celebración de un curso internacional para formar "en materia de género en operaciones" a aquellos militares y al personal civil que participe en misiones en el exterior. Se trata de un curso certificado por el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa.

En las bases del convenio también se detalla la celebración de actividades vinculadas a la designación del Ministerio de Defensa por parte de la Unión Europea como 'EU Gender Military Training Discipline Leader for Common Security and Defence Policy (CSDP) Missions and Operations'. Una designación que conlleva el adiestramiento militar en género para las misiones desplegadas desde Bruselas.

Hay más puntos en el acuerdo. Se impartirá un curso de Asesoría de Género en Operaciones en el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, en Granada. Asimismo se desarrollarán actividades formativas específicas "para el personal con responsabilidad en materia de igualdad de oportunidades, para fomentar la conciliación de la vida familiar, personal y profesional y en materia de acoso".

Según los datos facilitados por el Ministerio de Defensa, se celebrará una jornada de "fomento del liderazgo" de las mujeres en las Fuerzas Armadas. El objetivo, según el convenio, es "impulsar su promoción profesional y visibilizar la labor desarrollada por las mujeres a lo largo de su carrera profesional".

Este acuerdo será dotado con 70.000 euros, un 40% más que la cuantía asignada en el anterior convenio. El Ministerio de Defensa asumirá la mitad de esos costes y el Instituto de la Mujer, la otra mitad.