Sánchez: "¿Imagináis un Gobierno Casado-Rivera-Abascal? Torra se frotaría las manos"

Pedro Sánchez ha vuelto a los mítines. Con la situación en las calles de Barcelona más calmada que la semana pasada, el presidente del Gobierno y líder del PSOE ha protagonizado un acto en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en el que no han faltado referencias a Cataluña y al president de la Generalitat, Quim Torra.

"Ya sabemos dónde está el president de la Generalitat de Cataluña. No condenando la violencia, no solidarizándose con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido atacados y heridos por los violentos y no reconociendo a la otra parte de catalanes, según él.

"Torra dice que quiere hablar conmigo. Que primero hable con los otros catalanes que no son independentistas y que lo que quieren es precisamente garantizar la convivencia en Cataluña. Que condene la violencia. Que reconozca a la otra parte de catalanes que no son independentistas", le ha pedido.

Precisamente este lunes, Sánchez visitó Barcelona para dar su apoyo a la Policía Nacional en la jefatura superior del cuerpo en la ciudad condal. Después, se desplazó a dos hospitales para ver a agentes heridos. De uno de ellos salió entre abucheos de ciudadanos independentistas, incluidos facultativos médicos.

"El Gobierno del PSOE está haciendo lo que tiene que hacer. Está teniendo que hacerlo solo. Estamos restaurando el orden público en Cataluña, poniendo en cintura a los violentos. Estamos protegiendo a la sociedad catalana de los violentos", ha reivindicado.

Sánchez ha tenido también palabras para los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, y Vox, Santiago Abascal. "Ahí está la derecha y sus tres siglas: cero lealtad y cero soluciones", ha lamentado. "¿Os imagináis por un instante un Gobierno de Casado, Abascal o Rivera, tanto monta, monta tanto, me da igual? ¡Si es que se estarían frotando las manos Puigdemont y Torra!", según él.