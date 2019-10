Ortega Smith sobre las Trece Rosas: "No voy a pedir perdón por algo que es verdad"

Javier Ortega Smith, en Vistalegre Plus Ultra. Efe

El secretario general de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, se ha negado a pedir perdón por decir que las jóvenes fusiladas por la dictadura franquista en 1939 conocidas como las Trece Rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar. "Es algo que es verdad", ha apuntado.



El secretario general de Vox, a preguntas de los periodistas en Zamora, ha apelado a su derecho a "opinar lo que quiera sobre un hecho histórico" para no pedir perdón por las acusaciones que realizó contra esas mujeres, por las que familiares y asociaciones han anunciado querellas contra él.

Ha agregado que la opinión de cada uno es muy libre y para eso están los historiadores que dan versiones distintas, ya que "los datos pueden ser discutidos, investigados" pero "nadie nos va a imponer su forma de ver la historia".



Tras defender la "absoluta libertad" que existe en su partido para opinar sobre la historia frente a los que quieren "imponer la memoria histórica", Ortega Smith ha pedido ver de forma "completa" los datos históricos.



Al respecto, ha aludido al político catalanista Lluis Companys, presidente de la Generalitat fusilado en 1940 y que da nombre al paseo en el que se ubica el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, algo que ha criticado porque han puesto a una avenida el nombre de "un asesino que fusiló a 8.000 personas, a mí se me revolvían las entrañas", ha asegurado.



Del mismo modo, Ortega Smith ha acusado al Partido Socialista de ser el responsable de la muerte de 1.400 personas por la revolución de Asturias de 1934, que ha tachado de "golpe de Estado". "Hay que contar todo, no sólo una parte", ha declarado el número dos de Vox, que ha defendido que sean los historiadores los que estudien la historia y los españoles tengan "la libertad de opinar sobre cada hecho histórico lo que nos venga en gana".



Ortega Smith, que no ha respondido a la pregunta de qué le diría a los familiares de las Trece Rosas que aún viven.