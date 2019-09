En vivo | Rivera pide una reunión urgente con Sánchez, que estaría dispuesto a negociar

Albert Rivera ha escrito una carta a Psdro Sánchez pidiendo una reunión "urgente" para negociar. Así lo acaba de anunciar el líder de Ciudadanos en Telecinco.

"Si dice que las condiciones que le ponemos se cumplen, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplirlas, que no se están cumpliendo", ha asegurado.

Rivera ha asegurado que todavía hay tiempo para sacar adelante la investidura del líder socialista, pero que "lo primero es reconocer la realidad". "Sánchez no puede engañar a los españoles", ha subrayado, insistiendo en que los tres compromisos que le exige Cs sobre Cataluña, el Gobierno de Navarra y la política económica no se están cumpliendo. "Estamos todavía a tiempo, estamos in extremis, al límite pero todavía hay tiempo", ha dicho.