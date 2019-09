Los equipos negociadores de PSOE y Podemos volverán a reunirse este martes

Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos ser reunirán este martes por la mañana tras el encuentro que mantuvieron ambas formaciones el pasado jueves en el Congreso con el objetivo de desbloquear la investidura.

"Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas" ha asegurado Pablo Echenique, el responsable de Podemos, en la negociación en un mensaje publicado en Twitter.

En la conversación, ambos han acordado esta reunión para mañana por la mañana. Será, según fuentes del PSOE, en el Congreso a las 11.00 horas.



El propio Echenique ha confirmado que no tienen "ningún problema" en volver a reunirse. Y ha añadido que si se retoma la negociación donde se quedó en julio -cuando el PSOE todavía ofrecía coalición a Podemos- "el acuerdo es cuestión de horas".



Los socialistas, sin embargo, han insistido estos días en que no van a volver a ofrecer una coalición a Unidas Podemos porque el partido morado rechazó entonces las carteras y competencias que les ofreció el partido de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, defendió anoche que se mantiene a la espera de una "salida intermedia" a la disyuntiva entre la entrada de Podemos en el Gobierno o la convocatoria de las elecciones.