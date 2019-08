El 'Turia' de la Armada sufre una vía de agua tras quedar varado en La Manga

El cazaminas Turia de la Armada Española sufre una vía de agua tras quedar varado en las proximidades de La Manga, en Murcia. El barco participa en las labores de rescate de los restos del comandante Marín, el piloto del Ejército del Aire que perdió la vida este lunes tras estrellarse con su avión C-101.

Según señalan desde la Armada Española, la vía de agua ha provocado una inundación en varios compartimentos del Turia. Se ha evacuado a la mayor parte de la dotación, aunque a bordo permanecen algunos efectivos. También hay desplegado un equipo de buceadores que trabajan por turnos.

"La Armada ha desplazado a las inmediaciones del cazaminas buceadores del Centro de Buceo de la Armada, de la Flotilla de Medidas Contraminas y del Buque de Salvamento Neptuno para estudiar las opciones existentes para la recuperación de la operatividad del buque", ha señalado la Armada a través de sus redes sociales.

Las condiciones meteorológicas, no obstante, no son favorables, y por lo tanto no se pueden evaluar los daños que ha sufrido el barco.

Muere el piloto de un avión del Ejército tras estrellarse contra el mar en La Manga

Las labores de rescate

El Turia participa en las labores de rescate de los restos mortales del comandante Marín, piloto del Ejército del Aire que este lunes se accidentó con su avión C-101 en La Manga.

La Armada ha desplegado su vehículo de exploración submarina Pluto, con varias cámaras y sensores, para evaluar en qué estado está el avión hundido en el mar. El barco ha quedado varado cuando procedía a la recuperación de este vehículo submarino.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha desvelado esta mañana en una entrevista en la Ser que "el cuerpo aún no se ha podido recuperar". Este lunes, Defensa informó de que "a falta de confirmación de la autoridad forense respecto a los restos aparecidos, todo hace indicar que el piloto ha fallecido".