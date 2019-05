Los separatistas consuman su amenaza y rechazan la designación de Iceta como senador

El Parlament ha rechazado la designación de Miquel Iceta como senador. ERC y JxCat han cumplido con lo que habían anunciado y han votado en contra del nombramiento del líder del PSC. Con 65 votos en contra de los independentistas, Miquel Iceta vio rechazada su designación como senador autonómico. El Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.

"Hoy ERC dice que no. Han intentado someter las instituciones catalanas una vez más y no pasamos por el reparto de sillas de Pedro Sánchez. Nuestro no de hoy es inevitable", ha dicho el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, en su turno de declaraciones. "La designación de un senador se hace por consenso y esta vez lo han hecho a golpe de titular".

El portavoz de ERC ha señalado que "no se trata de cortesía" y ha preguntado: "¿Dónde está la cortesía con los compañeros que están en prisión? ¿Donde está la cortesía a las familias de los presos? Id a sus casas y miradlos a los ojos. ¿Tan alto era el coste político?".

El PSC recurrirá ante el Tribunal Constitucional el veto a Iceta en el Parlament

Sergi Sabrià ha reiterado que "la oferta de ERC por el diálogo está siempre sobre la mesa" pero ha destacado que "no aceptamos chantajes paternalistas por una supuesta cortesía parlamentaria".

JxCat ha seguido el mismo discurso y ha confirmado su no "en el fondo y en la forma". "No seamos cínicos. ¿Dónde está el diálogo cuando se vulneraron los derechos de parlamentarios? ¿Dónde estaba el 1-O cuando pegaban a ciudadanos de Cataluña? ¿Dónde estaba en el discurso del rey? Nunca han tenido voluntad de diálogo", ha discho su portavoz.

En su turno de declaración en el Parlament, la Secretaria del Área de Política Institucional, Eva Granados, ha señalado que una vez más los partidos independentistas "vuelven a volar puentes y a cerrar puertas" y que "están saltándose los derechos de las minorías".

"Están vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía y alterará la composición del senado español. Esto no va de confrontación ni mercadeo, va de representación. Votar en contra es votar en contra de Cataluña", ha destacado Granados.

La diputada del PSC ha dicho que "votar a Iceta es votar a un catalanista que se presenta a hacer puentes y a dialogar, a un político que respeta todas las posiciones". "La pregunta que se hacen muchos catalanes hoy es ¿qué gana Cataluña impidiendo que Iceta sea presidente del Senado?", ha preguntado.

"Sean valientes y responsables, en momentos como estos es cuando se tiene que demostrar la valentía. Es la hora de ser valientes. Cataluña no se lo merece. Cataluña no os merece", ha zanjado.

"Sus socios les han dejado tirados"

El primer partido en hablar fue el PP, afeando la actitud de los socialistas con respeto a la cuestión catalana. "Usted ha hecho creer a la gente que los constitucionalistas eramos el demonio y los independentistas el sinónimo de la buena voluntad. Usted ha roto la unidad constitucionalista para nada, como se demuestra ahora", le ha espetado Alberto Fernando, portavoz del PP.

Carlos Carrizosa de Ciudadanos, ha anunciado en su turno, su abstención justificando que "no podemos votar sí, porque ustedes han dinamitado los puentes con el constitucionalismo". "Ustedes dependían de sus socios y sus socios les han dejado tirados, ustedes ya han elegido", ha dicho.

"Tampoco podemos dar un sí simbólico porque este socialismo es un sí a los indultos, y a las concesiones a los golpistas. Los separatistas no son de fiar y no van a parar. El fracaso de hoy tiene que invitarle a reflexionar sobre el apoyo que el PSOE está recabando entre los independentistas".

La CUP ha ratificado su 'no': "Pensamos que no hay que enviar representantes al Senado. No olvidamos que está a favor del 155 y ha recordado esta semana que si tiene que volver a aplicarlo, lo hará. Usted presenta el régimen de 1978 por eso no cuente con nuestra voz para justificar el régimen del 78", ha dicho Vidal Aragonés.