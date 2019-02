El abogado de Jordi Sànchez duda si podrá defenderse porque "se levanta a las seis"

La quinta jornada del juicio al procès ha terminado con una inesperada petición del letrado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, al magistrado y presidente del tribunal que juzga a los políticos independentistas, Manuel Marchena.

Al término del interrogatorio del fiscal al exconsejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carles Mundó, Pina ha interrumpido la sesión para recordar a la Sala que su cliente "se levanta a las seis de la mañana, va a tener que declarar mañana y le piden 17 años de cárcel". El letrado hacía referencia, de esta forma, a la hora a la que había llegado a su fin la sesión - en torno a las 22:00 horas -, así como al trayecto de 40 kilómetros - una media hora, dependiendo del tráfico - que separa la madrileña cárcel de Soto del Real de la Plaza de la Villa de Madrid, donde está situado el Tribunal Supremo.

"No sé si estará en perfectas condiciones de defenderse" ha dicho Pina ante el inicio de la sexta jornada de juicio que se celebrará este jueves. La petición del letrado tuvo respuesta instantánea por parte de Marchena, que expresó el compromiso de la Sala "con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", recordándole que el abogado de Mundó no ha puesto inconveniente a celebrar el interrogatorio. No obstante, el magistrado ha dejado abierta la opción de comenzar una hora más tarde si fuese necesario.

No es la primera vez que la defensa de Sànchez expresa su disconformidad con el horario que maneja el Tribunal para iniciar las sesiones del juicio cada día. No obstante, en esta ocasión se ha dirigido directamente al presidente Marchena para expresar su disconformidad.

Este jueves declararán ante los seis magistrados el exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquin Forn, y los Jordis - Jordi Cuixart y Jordi Sànchez -. Tanto Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, como Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y Forn están en prisión preventiva al igual que el resto de procesados por los sucesos acontecidos en octubre de 2017 en Cataluña.